El trámite cuenta con una nueva fecha para quienes no hayan participado durante el período ordinario.

El calendario escolar 2027 tendrá una instancia de inscripción que las familias con hijos en escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) deberán tener en cuenta.

Aunque muchos estudiantes continuarán en el mismo establecimiento, otros tendrán que realizar una nueva preinscripción para comenzar una etapa educativa diferente y mantener su trayectoria dentro del sistema de gestión estatal.

El trámite cuenta con una nueva fecha para quienes no hayan participado durante el período ordinario que se llevó a cabo entre octubre y noviembre del corriente año.

Para todos ellos, tendrán una nueva oportunidad durante febrero de 2027, con días específicos para completar la solicitud y presentar la documentación requerida.

¿Qué alumnos de escuelas públicas deben volver a inscribirse para el ciclo lectivo 2027?

La preinscripción es obligatoria para los estudiantes que ya asisten a establecimientos estatales de CABA y pasan de sala de 5 a primer grado de primaria, o de séptimo grado a primer año de secundaria . En estos casos, las familias deben realizar el trámite porque los chicos cambian de nivel educativo.

¿Qué alumnos de escuelas públicas deben volver a inscribirse para el ciclo lectivo 2027? (Fuente: Shutterstock)

También deberán anotarse quienes ingresen por primera vez a un jardín público, sin importar la sala, y los alumnos que provengan de escuelas privadas de la Ciudad, de otras provincias o del exterior. La inscripción alcanza a todas las salas, grados y años según corresponda.

Concretamente, el trámite que podrán hacer en febrero 2027 las familias que no lo hayan realizado entre octubre y noviembre aplica para las siguientes personas :

Estudiantes matriculados en escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires que cambien de nivel (de sala de 5 a 1er grado de Primaria y de 7mo grado a 1er año de Secundaria).

Estudiantes de Nivel Inicial que ingresen por primera vez a un jardín de gestión estatal, para todas las salas.

Estudiantes provenientes de escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires, para todas las salas, grados y años.

Estudiantes provenientes de escuelas de otras provincias o del exterior, ya sean privadas o estatales en cualquier sala, grado o año.

Estudiantes para la modalidad de Educación Especial que no se encuentren matriculados en gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. (*)

El ingreso a la modalidad a través de IEL está regulado por la Resolución 72-GCABA-SSGDA/25 que contempla un proceso de evaluación psicosocioeducativa a cargo de un equipo de profesionales del Ministerio de Educación. Para mayor información, podés comunicarte al siguiente correo: inscripcion.educacionespecial@bue.edu.ar

Estudiantes para las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes.

(*) En caso de que ya asistan a una escuela de nivel común de gestión estatal, el procedimiento de cambio de modalidad se realiza conforme resolución 72-GCABA-SSGDA/25.

Cabe destacar que no todos los estudiantes deben realizar nuevamente la inscripción: quienes continúan en el mismo nivel y establecimiento no están alcanzados por estos cambios de nivel educativo.

¿Cuándo será la inscripción excepcional y cómo consultar las vacantes para 2027?

Para las familias que no realizaron la preinscripción durante el período ordinario, el Gobierno porteño estableció una instancia de excepción para febrero de 2027. El cronograma oficial contempla las siguientes fechas:

Preinscripción : del 1 al 16 de febrero de 2027.

Control documental : del 1 al 18 de febrero de 2027.

Consulta de vacantes: desde el 26 de febrero a través de la plataforma y desde el 1 de marzo en las escuelas y sedes habilitadas.

Por otra parte, quienes participaron del Período Único podrán consultar los resultados de la asignación de vacantes de el 4 de diciembre de 2026, en el Sistema de Inscripción en Línea. A partir del 9 de diciembre, también estarán disponibles en las escuelas y sedes habilitadas.

Cabe destacar que la preinscripción no garantiza una vacante: primero se deben validar los datos y la documentación presentada. Si el control documental queda incompleto, la solicitud no será considerada para la asignación de lugares disponibles.