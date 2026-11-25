El Papa León XIV llamó a García Cuerva para un nuevo cargo del Vaticano: supervisará la tarea pastoral en las cárceles (Fuente: Arzobispado de Buenos Aires)

El papa León XIV designó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, como coordinador del Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria, un organismo que tendrá a su cargo la coordinación de la labor de la Iglesia católica en las cárceles de todo el mundo.

La decisión fue comunicada este miércoles por el Vaticano y se enmarca en la publicación de un documento papal que modifica la estructura de la pastoral penitenciaria.

El papa nombra a García Cuerva coordinador del servicio en las cárceles

El Papa León XIV nombró al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, coordinador del servicio de animación de la pastoral carcelaria, tras aprobar una transformación de la labor de la Iglesia en las cárceles, informó este miércoles el Vaticano.

El nombramiento de García Cuerva llega después de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

El arzobispo argentino coordinará durante cinco años este organismo, entendido como “una red de colaboración pastoral entre las Iglesias particulares, las Conferencias Episcopales, sus uniones regionales y continentales, y las estructuras jerárquicas orientales”.

Qué cambios impulsó el Vaticano en la pastoral penitenciaria

Este nombramiento entra dentro de los cambios que ha establecido el pontífice con la publicación, este miércoles, de un ‘motu proprio’, documento papal, en el que queda abolida la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC), como persona jurídica pública canónica.

La misión del Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria será promover la atención pastoral en las prisiones a nivel universal, acompañar a las Iglesias particulares en el desarrollo de la atención pastoral en las prisiones, promover la reflexión teológica, espiritual y pastoral compartida y proporcionar formación para trabajadores pastorales, incluso mediante herramientas digitales, entre otros.

Asimismo el organismo promoverá “la dignidad de la persona humana en el contexto de la detención, ofreciendo contribuciones a una mayor humanización de las políticas penitenciarias”.