Con el dólar al alza y el riesgo país por encima de los 1000 puntos, el programa financiero de Javier Milei atraviesa horas turbulentas. Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, evaluó la reacción del mercado y afirmó que la situación responde directamente a las dudas de los inversores sobre la sostenibilidad del programa financiero oficial.

Durante su paso por Cuentas Claras, el programa de El Cronista Stream, el economisa señaló que la prioridad absoluta del Gobierno debe ser contener la volatilidad en el frente financiero, ya que el mercado se pregunta con creciente inquietud de dónde saldrán los dólares para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Al desagregar el impacto global de los problemas domésticos, Caprarulo destacó que el deterioro argentino supera ampliamente al del resto de la región.

Mientras desde julio el riesgo país aumentó unos 200 puntos básicos en Ecuador y alrededor de 40 puntos en el promedio de América Latina —sin contar a Venezuela—, en la Argentina trepó más de 600 unidades. Esa diferencia confirma, a su criterio, que los factores locales y las inconsistencias propias del esquema económico explican la mayor parte del castigo que reflejan las cotizaciones de los bonos.

En esa línea, el director de Analytica tomó distancia de la postura del secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien minimizó la suba del indicador bajo el argumento de que el Tesoro no necesita salir a colocar deuda voluntaria.

Caprarulo recordó que regresar a los mercados internacionales para refinanciar vencimientos era un objetivo central explicitado en el programa oficial y advirtió que un riesgo país en torno a los 1.100 puntos no solo complica al soberano, sino que encarece y traba el financiamiento externo de las provincias y de las empresas privadas argentinas .

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. UIA

Ante la consulta sobre por qué el mercado castiga pese al superávit fiscal y a compras brutas de divisas superiores a los 16 mil millones de dólares, unos 8.500 millones netos tras los pagos—, el economista fue contundente: “No te alcanzó”.

En esa línea, explicó que el esfuerzo cambiario fue insuficiente para señalizar capacidad de repago hacia adelante y cuestionó que hubiera meses con caídas nominales del tipo de cambio poco después de haber requerido asistencia del Tesoro de Estados Unidos. A su vez, remarcó que el mercado celebra el orden fiscal, pero exige crecimiento económico y garantías de continuidad política antes de volver a prestar.

Caprarulo también cuestionó la solidez de la llamada “bazuca de dólares” anunciada meses atrás en Estados Unidos, basada en eventuales créditos de bancos internacionales y en la activación de los swaps con Washington y con China. Definió esas herramientas como medidas de “rompa el vidrio en caso de emergencia”, dado que su disponibilidad no depende de la voluntad del equipo económico sino de autorizaciones políticas externas en un escenario global más adverso, atravesado además por la devaluación en Brasil.

Consultado sobre si la pérdida de confianza apunta directamente al ministro Luis Caputo, evitó personalizar el análisis y puso el foco en las políticas y en la comunicación oficial. Sostuvo que la política económica está atada a la formación de expectativas y que realizar pronósticos que luego se alejan de los hechos erosiona la credibilidad.

En paralelo, advirtió que la volatilidad financiera amenaza con retroalimentar la debilidad de una economía que arrastra una recesión técnica tras las caídas del segundo y tercer trimestre, con pérdida de empleo privado registrado, baja en la construcción y una proyección de crecimiento anual que apenas superaría el cero, ubicándose por debajo del 0,5%.

De cara a los próximos meses, el titular de Analytica insistió en que el Gobierno deberá mostrar señales concretas para revertir la incertidumbre y evitar que las fragilidades del programa se agraven.