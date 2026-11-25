La comparación que ha despertado interés es la del invierno 1997-1998, cuando España registró nevadas destacadas entre finales de diciembre y comienzos de enero, con un calentamiento del Pacífico de intensidad similar al actual.

El invierno 2026-2027 llega a España con un Superniño de intensidad excepcional y una posible alteración del vórtice polar en enero y febrero de 2027, dos factores que los meteorólogos siguen de cerca. Si ambos coinciden con una configuración favorable, podrían producirse entradas de aire muy frío y nevadas en distintas zonas de Europa y de España.

La comparación que ha despertado interés es la del invierno 1997-1998, cuando España registró nevadas destacadas entre finales de diciembre y comienzos de enero, con un calentamiento del Pacífico de intensidad similar al actual.

El Niño alcanza valores extraordinarios

La NOAA situó en su discusión de octubre el índice Niño 3.4 en +2,1 ºC y estimó una probabilidad superior al 83% de que El Niño sea fuerte o muy fuerte hasta el trimestre de enero a marzo de 2027.

En el trimestre de agosto a octubre, el índice llegó a unos +2,46 ºC, cerca de los niveles de 1997-1998. Copernicus prevé que el episodio alcance su máximo hacia finales de año, con valores superiores a cualquiera de los registrados en las observaciones. Los modelos ya advertían de que El Niño podía ser históricamente intenso.

Qué papel juega el vórtice polar

El vórtice polar es una gran circulación de vientos en las capas altas de la atmósfera que rodea el Ártico durante el invierno. Cuando pierde fuerza o se deforma, facilita que masas de aire frío se desplacen hacia latitudes más bajas.

Los modelos siguen una posible perturbación importante del vórtice polar durante enero y febrero de 2027. Si llega desde la estratosfera a las capas inferiores, aumentan las posibilidades de frío y tiempo inestable en Europa.

En noviembre, según CNN, la estratosfera registró un calentamiento mayor, el más temprano de los registros. La meteoróloga Andrea Lopez Lang, de la Universidad de Wisconsin-Madison, afirma que “este año es excepcionalmente singular”. El climatólogo del MIT Judah Cohen señala que los efectos de estas perturbaciones tardan semanas en llegar, y Samuel Biener, de Meteored, explica que un El Niño de esta magnitud amplifica las ondas atmosféricas que alcanzan el vórtice.

Qué puede ocurrir en España

Con una circulación europea favorable, podría llegar aire ártico o continental a España y dejar nieve en zonas del interior, sobre todo donde coincidan temperaturas bajas y precipitaciones.

La posición de las borrascas determinará la intensidad y el reparto de las nevadas. Enero y febrero son los meses en los que los meteorólogos concentran la vigilancia.