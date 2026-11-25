ComparaYa reúne en un solo buscador más de 1.200.000 productos verificables de 251 tiendas online del país.

Ante la llegada de eventos de comercio electrónico como el Black Friday, comparar valores entre decenas de sitios web se vuelve clave para evitar sobreprecios y detectar descuentos genuinos.

Para simplificar esa búsqueda sin abrir múltiples pestañas al mismo tiempo, existe una plataforma gratuita llamada ComparaYa, un buscador y comparador de precios en Argentina que centraliza más de 1.208.000 productos verificables distribuidos en 251 tiendas online del país .

El sistema abarca rubros como tecnología, electrodomésticos, hogar y moda, y actualiza sus valores y disponibilidad de manera diaria. Si la plataforma no logra confirmar un precio en los últimos días, lo retira del listado para evitar que el usuario pierda tiempo ingresando a ofertas inexistentes, y al seleccionar un artículo redirige directamente a la tienda oficial correspondiente para concretar la operación.

Cómo detectar ofertas reales con el historial de precios y configurar alertas

Uno de los principales riesgos durante jornadas de descuentos masivos es encontrar artículos publicados como rebajados a un valor que en realidad coincide con su precio habitual .

Para comprobar si una promoción es auténtica, cada ficha de producto incluye un historial de precios con un gráfico que muestra la evolución de su cotización durante los últimos meses en todas las tiendas que lo comercializan, permitiendo evaluar si conviene comprar en el momento o esperar.

Quienes creen una cuenta gratuita pueden activar alertas de precio personalizadas sobre cualquier producto. El usuario puede elegir recibir notificaciones por correo electrónico y dentro de la plataforma cuando el artículo alcance un monto específico, cuando registre un porcentaje de baja determinado o ante cualquier reducción de valor en cualquiera de las tiendas relevadas, incluso si el descuento aparece en un comercio distinto al consultado originalmente .

ComparaYA abarca rubros como tecnología, electrodomésticos, hogar y moda, y actualiza sus valores y disponibilidad de manera diaria. Fuente: ChatGPT

Cómo usar el carrito inteligente, los filtros y las reseñas para comprar mejor

Cuando la compra incluye varios productos distintos, adquirir cada uno en el comercio donde figura más barato no siempre garantiza el menor gasto total debido al costo individual de cada envío.

Para resolver ese cálculo sin necesidad de registrarse, la herramienta dispone de un carrito comparador que analiza la lista y sugiere tres alternativas de compra: adquirir todo en una sola tienda, repartir el pedido en hasta dos tiendas o aplicar la combinación de máximo ahorro posible.

La búsqueda también permite aplicar filtros por comercio, rango de precios, porcentaje de descuento y disponibilidad de cuotas sin interés , además de excluir palabras clave para evitar accesorios al buscar un dispositivo principal y distinguir las ofertas de compras internacionales, que conllevan plazos de entrega e impuestos diferentes.

Cada tienda cuenta con un perfil propio con su catálogo completo y reseñas de otros compradores sobre envíos y atención, cuyo promedio de estrellas se publica recién a partir de las diez opiniones recibidas.

Cómo empezar a usar ComparaYa y qué funciones requieren registro

El acceso a ComparaYa es completamente gratuito y permite buscar artículos, comparar valores entre tiendas, consultar el historial de precios y utilizar el carrito inteligente sin necesidad de crear un usuario. Para comenzar, basta con ingresar el nombre del producto en su barra de búsqueda, revisar el listado ordenado de ofertas disponibles y hacer clic en el botón para ir directamente al sitio web de la tienda elegida.