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Se aproximan tormentas este viernes 30 de octubre: se esperan lluvias intensas con acumulados entre 20 y 40 mm en Buenos Aires y Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas por tormentas para este viernes 30 de octubre para la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Esto quiere decir que los ciudadanos de las zonas afectadas deberán tomar una serie de recaudos durante la jornada.

Según el organismo, las zonas estarán afectadas “por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Asimismo, el SMN aseguró que “ se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm ”, los cuales pueden ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla en Provincia de Buenos Aires

Las zonas afectadas serán:

Este de Castelli.

Este de Chascomús.

Este de Dolores.

Este de Lezama.

Este de Magdalena.

Este de Punta Indio.

Este de Tordillo.

Oeste de Castelli.

Oeste de Chascomús.

Oeste de Dolores.

Oeste de General Lavalle.

Oeste de Lezama.

Oeste de Punta Indio.

Oeste de Tordillo.

Pila.

Alerta amarilla en Entre Ríos

Las zonas afectadas serán:

Colón.

Gualeguaychú.

Islas del Ibicuy.

Tala.

Uruguay.

Gualeguay.

Victoria.

Las alertas amarillas que emitió el SMN para provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Para las alertas amarillas por tormentas, el organismo recomienda:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires espera una máxima de 23°C y una mínima de 14°C con algunos chaparrones y, por la noche, un cielo parcialmente nublado este jueves 29 de octubre.