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El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas por tormentas para este viernes 30 de octubre para la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Esto quiere decir que los ciudadanos de las zonas afectadas deberán tomar una serie de recaudos durante la jornada.

Según el organismo, las zonas estarán afectadas “por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Asimismo, el SMN aseguró que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm”, los cuales pueden ser superados en forma puntual.

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Alerta amarilla en Provincia de Buenos Aires

Las zonas afectadas serán:

  • Este de Castelli.
  • Este de Chascomús.
  • Este de Dolores.
  • Este de Lezama.
  • Este de Magdalena.
  • Este de Punta Indio.
  • Este de Tordillo.
  • Oeste de Castelli.
  • Oeste de Chascomús.
  • Oeste de Dolores.
  • Oeste de General Lavalle.
  • Oeste de Lezama.
  • Oeste de Punta Indio.
  • Oeste de Tordillo.
  • Pila.

Alerta amarilla en Entre Ríos

Las zonas afectadas serán:

  • Colón.
  • Gualeguaychú.
  • Islas del Ibicuy.
  • Tala.
  • Uruguay.
  • Gualeguay.
  • Victoria.
Las alertas amarillas que emitió el SMN para provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.
Las alertas amarillas que emitió el SMN para provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Para las alertas amarillas por tormentas, el organismo recomienda:

  • Evitar salir.
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires espera una máxima de 23°C y una mínima de 14°C con algunos chaparrones y, por la noche, un cielo parcialmente nublado este jueves 29 de octubre.

En tanto, el viernes 30 de octubre la máxima será de 23°C y la mínima de 14°C. La diferencia está en que habrá tormentas durante la madrugada, chaparrones por la mañana, tormentas aisladas por la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche.