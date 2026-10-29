El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas por tormentas para este viernes 30 de octubre para la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Esto quiere decir que los ciudadanos de las zonas afectadas deberán tomar una serie de recaudos durante la jornada.
Según el organismo, las zonas estarán afectadas “por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.
Asimismo, el SMN aseguró que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm”, los cuales pueden ser superados en forma puntual.
Alerta amarilla en Provincia de Buenos Aires
Las zonas afectadas serán:
- Este de Castelli.
- Este de Chascomús.
- Este de Dolores.
- Este de Lezama.
- Este de Magdalena.
- Este de Punta Indio.
- Este de Tordillo.
- Oeste de Castelli.
- Oeste de Chascomús.
- Oeste de Dolores.
- Oeste de General Lavalle.
- Oeste de Lezama.
- Oeste de Punta Indio.
- Oeste de Tordillo.
- Pila.
Alerta amarilla en Entre Ríos
Las zonas afectadas serán:
- Colón.
- Gualeguaychú.
- Islas del Ibicuy.
- Tala.
- Uruguay.
- Gualeguay.
- Victoria.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Para las alertas amarillas por tormentas, el organismo recomienda:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires espera una máxima de 23°C y una mínima de 14°C con algunos chaparrones y, por la noche, un cielo parcialmente nublado este jueves 29 de octubre.
En tanto, el viernes 30 de octubre la máxima será de 23°C y la mínima de 14°C. La diferencia está en que habrá tormentas durante la madrugada, chaparrones por la mañana, tormentas aisladas por la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche.