Halloween podría estar marcado por lluvias intensas y tormentas en distintas regiones, con riesgo de inundaciones repentinas en algunas zonas.

El pronóstico anticipa precipitaciones en distintas regiones del país, con riesgo de inundaciones repentinas en algunas zonas y condiciones que podrían complicar los festejos al aire libre.

La celebración de Halloween, el próximo sábado 31 de octubre, podría verse afectada por lluvias intensas, tormentas y posibles inundaciones en distintas regiones de Estados Unidos. Las condiciones meteorológicas podrían complicar las actividades al aire libre previstas para esa jornada.

Según el pronóstico publicado por AccuWeather, las principales complicaciones se concentrarían en las Grandes Llanuras, especialmente en sectores de Texas, donde se espera la llegada de humedad procedente del Golfo y de regiones tropicales.

Halloween 2026: cuáles son las zonas con riesgo de lluvias intensas y tormentas

AccuWeather advierte que, desde el jueves y hasta Halloween, podrían acumularse precipitaciones suficientes para provocar inundaciones repentinas en algunas localidades.

Entre las zonas con mayores complicaciones se encuentran:

Sur de Texas: se prevén lluvias intensas que podrían afectar las actividades al aire libre.

Oeste y centro de Kansas: las precipitaciones podrían complicar los festejos, especialmente durante el viernes 30.

Sur de Luisiana: algunas comunidades podrían registrar tormentas eléctricas acompañadas de fuertes lluvias.

El pronóstico también menciona ciudades como San Antonio, Houston y Nueva Orleans, donde las tormentas podrían acompañar las precipitaciones.

Aunque las condiciones más adversas se esperan en estas regiones, AccuWeather anticipa lluvias dispersas en otros sectores del país.

Las tormentas y lluvias podrían afectar los festejos en distintas regiones, con riesgo de inundaciones repentinas. Shutterstock

¿Dónde más podría llover durante Halloween?

Además de las zonas con mayor riesgo de precipitaciones, el informe meteorológico prevé lluvias aisladas entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre en las Montañas Rocosas, la península de Florida y sectores costeros del noroeste.

En California, algunas precipitaciones podrían alcanzar el sur del estado durante Halloween, incluidas las ciudades de Los Ángeles y San Diego.

Por otro lado, en Hawái se esperan lluvias intensas y posibles inundaciones repentinas durante los días previos, asociadas a la tormenta tropical de Olana. Sin embargo, las condiciones podrían mejorar hacia el fin de semana.

¿Qué zonas tendrán mejores condiciones para celebrar Halloween?

No todo el país tendrá un panorama desfavorable. Según AccuWeather, las mejores condiciones para realizar actividades al aire libre se esperan desde el norte de Florida hasta Nueva Inglaterra y la región de los Grandes Lagos.

En estas áreas, las temperaturas podrían ubicarse varios grados por encima de los valores habituales para esta época del año.

En cambio, Montana, Idaho, Wyoming y sectores del este de Washington y Oregón tendrán condiciones más frías. Allí, las temperaturas de sensación térmica podrían ubicarse entre los 30 y 40 grados Fahrenheit, equivalentes aproximadamente a entre -1 y 9 grados Celsius.

De esta manera, quienes tengan previsto participar de los festejos de Halloween deberán prestar atención a las condiciones meteorológicas de su localidad, ya que el pronóstico contempla desde lluvias intensas hasta bajas temperaturas, dependiendo de la región.