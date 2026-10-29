En esta noticia ¿Quién era Agustín Randazzo?

Agustín Randazzo residía en Europa desde 2002 y realizaba un trayecto habitual por motivos laborales desde Madrid con destino a Sevilla cuando el tren de alta velocidad en el que viajaba impactó contra otra formación de la empresa Iryo.

En las últimas horas, el diseñador Roberto Piazza —amigo de Agustín Randazzo— confirmó que el hombre murió en el accidente de trenes en Toledo, España.

“Tengo contacto con amigos; hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la Guardia Civil”, precisó Piazza a la señal de noticias LN+.

Por su parte, el diseñador expresó: “Fue una persona maravillosa conmigo y mi pareja y sus amigos. Un tipo supercopado y divertido. Cuando estaba viviendo en Madrid, él siempre me ayudó. Estaba en pareja con un chico nuevo. Hasta hace un rato lo estaban buscando, pero ya se conoció que la Guardia Civil encontró el cuerpo”.

¿Quién era Agustín Randazzo?

Randazzo vivía en España desde 2002 y hacía con frecuencia el trayecto entre Madrid y Sevilla por motivos de trabajo. Esta vez, el tren de alta velocidad en el que viajaba chocó contra otra formación de la empresa Iryo.

Sin respuestas oficiales sobre su paradero, su hermano viajó a Madrid para hacer la denuncia formal en una dependencia policial. Allí aportó muestras de ADN para colaborar con la identificación de las víctimas y luego se dirigió a Toledo para recorrer los hospitales adonde fueron derivados los sobrevivientes.

URDA (TOLEDO) 28/10/2026.- Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero Fuente: EFE Ismael Herrero

“Estaba viajando el coche ocho del AVE en dirección a Toledo. Desde el accidente no tenemos contacto con él. Estamos esperando novedades y cruzamos los dedos para que aparezca”, declaró Rafael García Junicol.

De este modo, Randazzo se convirtió en el segundo argentino fallecido en la tragedia. Antes había sido identificada Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años que vivía en Andalucía y viajaba en el coche 7 junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió.

Ana Martina Conte Grand fue otra de las víctimas del siniestro vial. Redes sociales

Mientras tanto, la cifra de víctimas fatales de la colisión entre los dos trenes de alta velocidad subió a 74, según un informe preliminar difundido este jueves por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil de España (AITAT).

El organismo aclaró que el número de muertos todavía es provisional y que falta confirmar la situación de un número “muy elevado” de heridos. Según informó la agencia EFE, es la primera vez que la autoridad comunica oficialmente la cantidad de fallecidos: las cifras anteriores habían sido dadas por funcionarios desde el lugar del choque.