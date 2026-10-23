El Consorcio de Compensación de Seguros tramita las solicitudes de quienes tenían una póliza vigente.

Las personas afectadas por la dana Adam ya pueden solicitar una indemnización al Consorcio de Compensación de Seguros, que hasta el momento acumula miles de pedidos provenientes principalmente de la provincia de Valencia.

El organismo público, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recibió 6528 solicitudes entre el 16 y el 18 de octubre, de las cuales el 77% corresponde a la provincia de Valencia, con el municipio de Oliva como el más afectado.

El Seguro de Riesgos Extraordinarios es el que cubre este tipo de daños por inundación, y la indemnización depende de que la zona en cuestión haya sido declarada afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Cómo solicitar la indemnización por los daños del Adam

El asegurado puede realizar el trámite por sí mismo, a través de su aseguradora o mediante un agente o corredor. Las dos vías más rápidas para iniciar la solicitud son las siguientes:

Por teléfono, en el número 900 222 665 , de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros.

Los afectados recibirán la indemnización que cubre los destrozos provocados por el temporal. EFE/ Morell

Para completar el trámite es necesario tener a mano los datos de la póliza, la información personal del asegurado y la cuenta bancaria donde se quiere recibir el pago. En caso de vehículos dañados, también se piden la marca, el modelo, la matrícula y, si el vehículo está en un taller, los datos de contacto de ese lugar.

Qué pasa después de presentar la solicitud

Una vez recibida la solicitud, un perito tasador visita al asegurado para valorar los daños ocasionados. Por eso se recomienda conservar los presupuestos y las facturas de reparación, la póliza vigente y el recibo de la prima correspondiente.

Si ya se retiraron bienes dañados o se realizaron reparaciones de urgencia, conviene guardar los restos o, si no es posible, fotografiarlos antes de descartarlos, junto con las facturas que respalden esos gastos.

El Consorcio efectúa el pago directamente a los beneficiarios por transferencia bancaria, y tramita las solicitudes aunque lleguen fuera del plazo de siete días que marca la legislación de seguros.

El alcance de los daños provocados por la dana

Las zonas más golpeadas, ubicadas en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, registraron acumulados de lluvia superiores a los 700 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. El fenómeno dejó víctimas fatales y obligó a evacuar viviendas, playas y tramos de rutas que permanecieron anegados durante días.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros declarará a todos los municipios afectados como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, un paso que había sido reclamado por distintos alcaldes de la región y por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Las lluvias torrenciales dejaron zonas anegadas en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante. EFE/Natxo Francés.

Cómo avanza la recuperación en los municipios afectados

En localidades como Oliva, cientos de personas permanecen alojadas en centros habilitados como albergues mientras se evalúa su posibilidad de realojo. Otros municipios, como Piles o Bellreguard, ya lograron desaguar la mayor parte de sus calles y trabajan para restablecer el suministro eléctrico y de agua potable.

La Generalitat Valenciana, por su parte, aprobó un paquete de ayudas para los municipios damnificados y habilitará zonas de acopio de residuos para facilitar las tareas de limpieza, con apoyo de personal de refuerzo que se sumará a los equipos municipales.