Luego de un comienzo de semana marcado por lluvias en algunas zonas del centro y la región de Cuyo del país, el clima parece no dar tregua y las condiciones inestables continuarán durante los próximos días.

Este miércoles 7 de octubre se esperan tormentas con actividad eléctrica en Córdoba, San Luis y Santa Fe, que se extenderán durante toda la jornada. El jueves continuará el mal clima en algunos puntos, aunque las condiciones serán más leves y solo se esperan lluvias.

Tormentas en Córdoba, San Luis y Santa Fe: las zonas afectadas

Las tormentas previstas para este miércoles alcanzarán a distintos puntos de Córdoba, San Luis y Santa Fe. En algunas localidades se espera actividad eléctrica y lluvias, mientras que en otras las precipitaciones serán el principal fenómeno durante la jornada.

En Córdoba, las zonas que podrían verse afectadas por las tormentas son Villa de María, Cruz del Eje, Jesús María, Cosquín, Villa Carlos Paz, Córdoba Capital, Villa General Belgrano, Alta Gracia, La Cumbrecita, Río Primero y Río Tercero. Allí, el mal tiempo se mantendrá durante buena parte del miércoles.

Por otro lado, también se esperan lluvias en distintos puntos de la provincia, entre ellos Río Cuarto, Coronel Moldes, La Carlota, Laboulaye y Villa Huidobro. En estas localidades, el fenómeno previsto será de menor intensidad respecto de las zonas donde se esperan tormentas.

Tormentas en Córdoba, San Luis y Santa Fe: las zonas afectadas. EFE Fuente: EFE Alejandro García

En San Luis, las tormentas alcanzarán a Merlo, Santa Rosa del Conlara, Quines, La Toma, La Florida, Villa Mercedes y Justo Daract. La situación será diferente en San Luis capital, donde solo se esperan lluvias durante la jornada.

En Santa Fe, las tormentas podrían afectar a Tostado, Ceres, Reconquista, San Cristóbal, San Javier, Rafaela, Sastre, El Trébol, Las Rosas, Venado Tuerto, Melincué y la ciudad de Santa Fe.

De esta manera, el miércoles estará marcado por un escenario de inestabilidad en buena parte de estas tres provincias, con tormentas y actividad eléctrica en varias localidades. El jueves, en tanto, las condiciones tenderán a ser más leves, aunque todavía podrían registrarse lluvias en algunos sectores.

La inestabilidad también llegará al AMBA

El miércoles 7 también estará marcado por la inestabilidad en el AMBA. La jornada comenzará con cielo nublado y, hacia la tarde-noche, aumentará la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima será de 19°C, mientras que la mínima alcanzará los 13°C.

El jueves 8 estará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0% y 10%. La máxima será de 18°C y la mínima, de 15°C. Habrá ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El viernes 9 estará nublado durante toda la jornada. La máxima será de 19°C y la mínima, de 15°C. Por la mañana, habrá ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El sábado 10 se presentará nublado y estable. La máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima será de 13°C. La probabilidad de lluvias será baja o nula durante el día.