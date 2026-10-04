Tras un comienzo de octubre y un fin de semana marcados por la inestabilidad, el tiempo comenzará a mejorar desde el domingo y dará lugar a una semana agradable en Buenos Aires.

Las temperaturas rondarán entre mínimas de 13 grados y máximas de 22. Si bien el sol no será el gran protagonista, no se esperan lluvias fuertes. Sin embargo, habrá una leve probabilidad de precipitaciones durante uno de los días de la semana.

De esta forma, empezará a sentirse el clima primaveral que, hasta el momento, estuvo marcado por lluvias, vientos y temperaturas frías.

Cómo estará el clima en Buenos Aires: pronóstico para la semana

Para cerrar un fin de semana que comenzó con lluvia, el domingo el clima mejorará significativamente. La jornada estará soleada durante la mañana, aunque por la tarde aparecerán algunas nubes. La máxima será de 21°C y la mínima, de 11°C. No hay probabilidad de lluvias.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires. SMN.

El comienzo de semana traerá temperaturas agradables. El lunes 5 estará parcialmente nublado durante todo el día. La máxima será de 22°C y mínima de 14°C. No se esperan lluvias.

Por su parte, el martes la máxima será de 22°C y la mínima, de 13°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y habrá vientos leves del sudoeste.

El miércoles 7 estará inestable. La mañana estará nublada y hacia la tarde-noche aumentará la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 10% y el 40%. La máxima será de 19°C y la mínima, de 13°C.

El jueves 8 estará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0% y 10%. La máxima será de 18°C y la mínima, de 15°C. Habrá ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El viernes 9 estará nublado durante toda la jornada. La máxima será de 19°C y la mínima, de 15°C. Por la mañana, habrá ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El sábado 10 se presentará nublado y estable. La máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima será de 13°C. La probabilidad de lluvias será baja o nula durante el día.

Qué día de la semana llegan las lluvias al AMBA

Las lluvias podrían llegar el miércoles 7, principalmente hacia la tarde y la noche, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones hasta un 40%. El resto de la semana se mantendrá mayormente estable, con baja o nula probabilidad de lluvias.