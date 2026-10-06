Cuando una persona fallece es importante que los herederos realicen la sucesión para poder disponer legalmente de los bienes como inmuebles, autos o cuentas bancarias. Para iniciar el trámite, deberán contar con un abogado matriculado.

Todo heredero que se considere con derecho podría comenzar la sucesión si acredita, al menos inicialmente, su legitimación. Esto aplica a hijos, nietos, cónyuge, pariente colateral, que posean la documentación correspondiente para dar pie al proceso legal.

Paso a paso, qué hay que hacer para solicitar una sucesión

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación exige que quien inicia el proceso de sucesión justifique su carácter de parte legítima y acompañe la partida de defunción del causante, según especificaron desde el estudio jurídico Cárdenas y Abogados.

Sucesiones en Argentina. Shutterstock

Para iniciar el trámite de forma válida y legal, deberán seguir estos primeros pasos:

Primero deberá reunir la documentación que acrediten el fallecimiento y el vínculo de parentesco que lo convierta en un heredero legítimo. Luego, tendrán que contratar a un abogado matriculado ya que, por ley, en Argentina no se permite iniciar un proceso sucesorio de forma personal ni ante un escribano público. Por último, será el letrado quien redacte el escrito inicial de demanda de apertura de juicio sucesorio y lo presentará ante la Receptoría General de Expedientes o el fuero civil correspondiente para dar por comenzado el proceso legal.

Qué documentos hay que presentar para iniciar una sucesión

Los papeles necesarios para avanzar con la división de bienes son: