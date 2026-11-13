El National Weather Service advierte sobre el drástico descenso de las temperaturas y la llegada de las primeras heladas de la temporada.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre un período de inestabilidad climática en distintas regiones del país, con lluvias intensas, nevadas en zonas montañosas, fuertes descensos de temperatura y riesgo de heladas.

El pronóstico extendido, publicado el martes 10 de noviembre, anticipa la llegada de condiciones meteorológicas adversas a partir del sábado 14 y detalla cuáles serán las regiones afectadas por estos fenómenos.

¿Cuáles son los peligros que alerta el Servicio Meteorológico Nacional?

El principal riesgo es la combinación de precipitaciones abundantes, nieve en sectores elevados y temperaturas muy inferiores a los valores habituales para noviembre .

El NWS también advirtió sobre los siguientes fenómenos:

Lluvias de moderadas a intensas en sectores de Texas y Oklahoma.

Nevadas en zonas de los Grandes Lagos, Virginia Occidental y el oeste de Maryland.

Primeras heladas generalizadas de la temporada en sectores del sur y los valles de los ríos Tennessee y Ohio.

Temperaturas entre 5 y 15 °F por debajo del promedio en el sudeste, el Atlántico Medio y los Apalaches centrales.

El principal riesgo es la combinación de precipitaciones abundantes, nieve en sectores elevados y temperaturas muy inferiores a los valores habituales para noviembre. Gemini AI | El Cronista USA}

¿Qué se espera para el sábado 14 y el domingo 15?

Para el sábado 14 de noviembre, el sistema de baja presión continuará afectando al noreste del país. Se esperan precipitaciones en Nueva Inglaterra y nieve en sectores elevados de los Grandes Lagos, Virginia Occidental y el oeste de Maryland . También se pronostican lluvias de moderadas a intensas en partes de Texas y Oklahoma.

El domingo 15 de noviembre, las precipitaciones continuarán en estos dos estados y luego avanzarán hacia la Costa del Golfo. Por otro lado, el noroeste del país seguirá bajo condiciones frías y ventosas.

¿Cómo continuará el clima hasta el miércoles 18?

Entre el lunes 16 y el martes 17 se espera una moderación gradual de las temperaturas en el este del país, a medida que se retire el sistema de baja presión. Sin embargo, las precipitaciones continuarán en las regiones cercanas a los Grandes Lagos.

Para el miércoles 18, el NWS anticipa nuevas lluvias en California y el suroeste de Oregón, acompañadas de nevadas en zonas montañosas.

A su vez, podrían registrarse nevadas intensas en sectores de Sierra Nevada, las montañas Klamath, Wasatch y las Montañas Rocosas centrales y del sur.