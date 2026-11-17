Un sistema de inestabilidad afectará de manera directa a las provincias de Chaco y Formosa durante este miércoles 18 de noviembre, motivo por el cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para ambos territorios.

Según los reportes oficiales del organismo, las lluvias y chaparrones persistirán durante varias horas consecutivas acompañados por frecuente actividad eléctrica y temperaturas máximas superiores a los 30°C en las dos capitales provinciales, dando paso recién hacia el jueves 19 a un gradual mejoramiento con cielo mayormente nublado.

Cómo estará el clima en Chaco y Formosa durante el miércoles 18 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el miércoles estará marcado por la presencia de tormentas aisladas, chaparrones intermitentes y un ambiente caluroso y húmedo en el noreste argentino.

Chaco

En la provincia chaqueña, el miércoles 18 de noviembre comenzará con inestabilidad marcada desde las primeras horas, registrando una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 31°C.

Tanto durante la madrugada como en la mañana se esperan tormentas aisladas con actividad eléctrica y una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, marcas térmicas de 21°C y 24°C y vientos leves predominantes del sector noreste y suroeste de entre 0 y 12 km/h.

Hacia la tarde persistirán las tormentas aisladas con menor probabilidad (10% a 40%), alcanzando el pico térmico de 31°C y vientos del sureste de 7 a 12 km/h, mientras que durante la noche continuarán los chaparrones (10% a 40%) con una temperatura de 26°C.

Formosa

Formosa atravesará una jornada calurosa e inestable este miércoles 18, con una mínima de 22°C y una máxima que escalará hasta los 33°C.

Durante la madrugada el cielo se presentará mayormente nublado con escasa probabilidad de precipitaciones (0% a 10%), temperatura de 22°C y vientos leves del sector noreste de 7 a 12 km/h, desmejorando hacia la mañana con tormentas aisladas (40% a 70% de probabilidad), una marca térmica de 25°C y viento del sur de 7 a 12 km/h.

Por la tarde continuarán las tormentas aisladas con probabilidad del 40% al 70%, alcanzando una máxima de 33°C y ráfagas leves del sureste de 7 a 12 km/h. Finalmente, hacia la noche se esperan chaparrones (10% a 40% de probabilidad), con un leve descenso de la temperatura hasta los 28°C y viento del sureste de 7 a 12 km/h.

El miércoles estará marcado por la presencia de tormentas aisladas, chaparrones y un ambiente caluroso y húmedo. Fuente: SMN

Cómo evolucionará el clima en Chaco y Formosa durante el jueves 19

Tras el paso del frente de tormentas, el jueves traerá un marcado alivio en ambas jurisdicciones, con el cese de las precipitaciones y condiciones mucho más estables. Así evolucionará el tiempo en cada capital provincial:

Chaco

Para el jueves 19 de noviembre, las condiciones tenderán a estabilizarse por completo, donde el cielo se mantendrá mayormente nublado tanto durante la mañana como hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de lluvias descenderá a un rango de entre el 0% y el 10% a lo largo de toda la jornada, mientras que los registros térmicos oscilarán entre los 22°C de mínima por la mañana y los 30°C de máxima por la tarde, acompañados por vientos leves a moderados del sector sureste y este de entre 7 y 22 km/h.

Formosa

En territorio formoseño, el jueves 19 de noviembre mostrará una notable mejora sin precipitaciones previstas (0% a 10% de probabilidad en todos los tramos horarios). El cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día, con una temperatura mínima de 22°C en horas de la mañana y una máxima de 30°C por la tarde, acompañadas por vientos suaves del sureste y del este de 7 a 12 km/h.

Qué pasará con el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A diferencia de la inestabilidad prevista para el noreste del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disfrutará de jornadas estables y sin lluvias entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre.

Durante el miércoles, con una mínima de 18°C y una máxima de 27°C, el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado desde la madrugada (18°C) hasta la noche (20°C), con probabilidad nula de precipitaciones (0% en casi toda la jornada y apenas 0% a 10% por la tarde) y vientos suaves a moderados del sector suroeste de entre 7 y 22 km/h.

Para el jueves 19 de noviembre, las condiciones en el ámbito porteño continuarán agradables y secas (0% de probabilidad de lluvias), con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 28°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado tanto en la mañana como hacia la tarde y la noche, con vientos persistentes del suroeste de 13 a 22 km/h.