Un frente de mal tiempo afectará de manera sostenida a las provincias de Salta y Jujuy durante las próximas 48 horas, dando lugar a tormentas aisladas, chaparrones y abundante nubosidad.

De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones inestables se extenderán desde este martes 17 hasta la noche del miércoles 18 de noviembre, manteniendo temperaturas cálidas y períodos de lluvias intermitentes en ambas capitales provinciales.

Cómo estará el tiempo en Salta durante el martes 17 y miércoles 18

En la ciudad de Salta, el martes 17 de noviembre presentará una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 28°C. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, una marca térmica de 24°C y vientos leves del sector sur de 7 a 12 km/h.

Hacia la tarde se registrarán chaparrones (10% a 40%) con 28°C y viento del este de 7 a 12 km/h, mientras que por la noche volverán las tormentas aisladas con mayor intensidad (40% a 70% de probabilidad), descendiendo la temperatura a 21°C.

Para el miércoles 18 de noviembre, los registros térmicos en Salta oscilarán entre los 17°C de mínima y los 30°C de máxima. En la madrugada se prevén lluvias aisladas (10% a 40%) con 17°C y viento calmo del suroeste de 0 a 2 km/h, seguidas por una mañana mayormente nublada (0% a 10%) con 23°C y brisas del este de 7 a 12 km/h.

Hacia la tarde y la noche retornarán las tormentas aisladas (10% a 40% en ambos tramos), con máximas de 30°C y vientos del este de hasta 31 km/h por la tarde, cerrando la noche con 23°C.

Cómo estará el clima en Jujuy entre el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre

Jujuy atravesará un escenario climático muy similar a lo largo de las dos jornadas, comenzando el martes 17 con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C.

Tras una mañana mayormente nublada (0% a 10% de probabilidad de lluvias y 24°C), la inestabilidad se hará presente por la tarde con chaparrones aislados (10% a 40%), una máxima de 28°C y vientos del sector este de 7 a 12 km/h, intensificándose hacia la noche con tormentas aisladas (40% a 70%) y 22°C.

El miércoles 18 de noviembre comenzará con una mínima de 16°C y alcanzará una máxima de 29°C. Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, temperatura de 16°C y vientos muy leves del suroeste de 0 a 2 km/h, mientras que por la mañana el cielo permanecerá parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones (0% a 10%), 22°C y viento del este de 7 a 12 km/h.

Hacia la tarde volverán las tormentas aisladas (10% a 40% de probabilidad) acompañadas por un pico térmico de 29°C y viento del este de 7 a 12 km/h, persistiendo durante la noche con idéntica probabilidad de tormentas (10% al 40%), temperatura de 22°C y vientos del oeste de 7 a 12 km/h.

Un frente de mal tiempo afectará de manera sostenida a las provincias de Salta y Jujuy durante las próximas 48 horas. Fuente: SMN

Qué pasará con el tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A diferencia del panorama inestable previsto para el norte argentino, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará condiciones mayormente estables entre este martes y el miércoles.

Durante el martes 17 de noviembre, con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, solo se registrarán lluvias aisladas durante la mañana (10% a 40% de probabilidad y 24°C), mejorando rápidamente hacia la tarde con cielo parcialmente nublado (0% a 10%) y 28°C, y cerrando la noche con cielo mayormente nublado y 23°C sin precipitaciones.

Por su parte, el miércoles 18 de noviembre transcurrirá sin lluvias en territorio porteño (0% de probabilidad en casi toda la jornada y apenas 0% a 10% por la tarde), con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 27°C. El cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado desde la madrugada (18°C) hasta la noche (20°C), acompañado por vientos suaves a moderados predominantes del sector suroeste de entre 7 y 22 km/h.