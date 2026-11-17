El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia de nivel naranja por fuertes tormentas en tres provincias de la Argentina para este martes 17 de noviembre.

El organismo prevé condiciones meteorológicas que pueden afectar en la vida cotidiana, por lo que se recomienda verificar el avance de los fenómenos en el mapa oficial antes de salir de casa.

Cuáles son las provincias afectadas por la alerta naranja de este martes 17 de noviembre

Según indica el organismo, las regiones afectadas por la advertencia son el noroeste y sudeste de Santiago del Estero, la totalidad de Misiones; y por último el noroeste y suroeste de Corrientes.

Se aproxima una alerta naranja: cuáles son las condiciones meteorológicas previstas

El SMN emitió una alerta naranja por tomentas este 17 de noviembre. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrían presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos.

También se prevé granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica durante el desarrollo de los fenómenos.

17 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟧 70-120 mm 🌬️ Ráfagas ≥ 90km/h 🧊 Granizo de diversos tamaños 🟨 15-70 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo 🌧️ Lluvia 🟨 10-30 mm ​🌬️ Zonda 🟨 30-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/ibOUsWPSAP — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 17, 2026

En cuanto al viento, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, mientras que las precipitaciones acumuladas oscilarían entre 70 y 120 milímetros durante todo el período de alerta.

El organismo advierte que estos registros podrían ser superados de manera puntual.

Qué significa una alerta naranja por fuertes tormentas y cuáles son las recomendaciones del SMN

El SMN indica que una alerta naranja significa el avance de fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Ante este contexto, el organismo recomienda que las personas tomen medidas de prevención antes de movilizarse o salir de sus casas: