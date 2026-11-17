El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas para este martes 17 de noviembre de 2026.

Santiago del Estero se encuentra entre las provincias alcanzadas por los avisos, con pronóstico de lluvias abundantes, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y posible caída de granizo.

El organismo advirtió que algunas zonas podrían registrar fenómenos meteorológicos de variada intensidad, con acumulados de precipitación que podrían alcanzar los 120 milímetros.

Además, las condiciones podrían estar acompañadas por ráfagas de viento de 90 km/h o superiores, por lo que recomendó tomar precauciones y mantenerse informado sobre la evolución del tiempo.

Alerta naranja por tormentas en Santiago del Estero: qué dice el SMN

Santiago del Estero se encuentra bajo alerta naranja y amarilla por tormentas, según el área alcanzada por cada advertencia.

El nivel naranja anticipa condiciones meteorológicas más intensas y peligrosas, mientras que el amarillo señala la posibilidad de fenómenos que también pueden generar inconvenientes.

Para las zonas bajo alerta naranja, el SMN prevé:

Precipitaciones acumuladas de entre 70 y 120 milímetros, que pueden ser superadas de manera puntual.

Ráfagas de viento que pueden alcanzar o superar los 90 km/h.

Ocasional caída de granizo de diversos tamaños.

Fuerte actividad eléctrica.

Abundante caída de agua en períodos cortos.

Estas condiciones pueden provocar anegamientos temporarios, complicaciones para circular y otros inconvenientes asociados a las precipitaciones intensas y al viento.

Alerta naranja por tormentas en Santiago del Estero: qué dice el SMN. SMN

Qué provincias están bajo alerta naranja y amarilla por tormentas

Además de Santiago del Estero, el SMN incluyó a otras provincias del centro y norte del país en el aviso meteorológico para este martes.

El mapa de alertas se distribuye de la siguiente manera:

Nivel naranja: Misiones.

Nivel naranja y amarillo: Santiago del Estero y Corrientes.

Nivel amarillo: Formosa, Chaco, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba y San Luis.

Las condiciones previstas no serán iguales en todas las jurisdicciones. La intensidad de las tormentas y los valores de precipitación dependerán de cada zona alcanzada por los avisos.

Qué significa la alerta naranja y amarilla del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza un sistema de alertas por colores para informar a la población sobre los posibles riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos.

Cada nivel indica la intensidad esperada y las precauciones que deben tomar los habitantes de las zonas afectadas.

Nivel naranja - Preparate: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Este nivel requiere extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.

Nivel amarillo - Informate: pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones y tomar medidas preventivas.

La diferencia entre ambos niveles está relacionada con la intensidad de los fenómenos previstos y el riesgo que representan para la población.