Muchos conductores desconocen que tener vidrios polarizados puede ser motivo de una sanción económica y quita de puntos de la licencia de conducir.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece distintas normativas que deben cumplir los conductores en todo el país, como el nivel de transmitancia lumínica mínima en los vidrios del auto.

Multas para los conductores con vidrios polarizados: qué dice la reglamentación

Según el Decreto 779/95, que reglamenta la Ley 24.449, los parabrisas deben dejar al menos el 75% de la luz. En caso de los demás vidrios del auto, el 70%.

La transmitancia es el porcentaje de luz que atraviesa un vidrio. Con un 70%, por ejemplo, la lámina puede frenar como máximo el 30%. En el parabrisas, el margen es menor porque solo puede frenar el 25%.

Por orden del Decreto 779/95, multan a los conductores con vidrios polarizados que no cumplan con este requisito. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los conductores que no cumplan con el requisito serán sancionados según el Anexo 2 del decreto, el cual contempla una multa de 100 a 300 Unidades Fijas (UF) y una quita de 4 puntos de la licencia de conducir.

En CABA, la unidad fija tiene un valor de $ 1.173,08, por lo que la penalidad económica puede escalar hasta los $ 351.924.

Por qué se exige una transmitancia de 75% en el parabrisas y 70% en los otros vidrios

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que los vehículos deben contar con vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normalizados y con un grado de tonalidad adecuado. La reglamentación fija los niveles mínimos de transmitancia lumínica, es decir, la cantidad de luz que debe atravesar el vidrio.

El límite es más exigente para el parabrisas porque se trata del principal elemento transparente a través del cual el conductor obtiene visibilidad hacia adelante. Por eso, la normativa establece una transmitancia mínima del 75% para el parabrisas, mientras que para los demás vidrios el mínimo es del 70%.