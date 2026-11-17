El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego implementó un esquema de clases los sábados para recuperar parte de las jornadas pérdidas durante el ciclo lectivo 2026.

La medida alcanzará a estudiantes de dos escuelas provinciales, que deberán asistir obligatoriamente a las actividades de refuerzo hasta el 12 de diciembre, según indicó Ushuaia24.

La iniciativa forma parte del Plan de Compensación Pedagógica, denominado “Ampliación del tiempo efectivo de enseñanza presencial”, y busca fortalecer los aprendizajes afectados por las interrupciones de la presencialidad.

Qué escuelas tendrán clases obligatorias los sábados en Tierra del Fuego

La primera etapa del programa comenzó el sábado 29 de agosto y está destinada a estudiantes de 1° a 6° año de las siguientes instituciones:

Escuela Provincial N° 19 “Primera Legislatura”, de Río Grande.

Escuela Provincial N° 24 “Juan Ruiz Galán”, de Ushuaia.

La selección respondió al período prolongado en el que las escuelas permanecieron sin clases presenciales debido a trabajos de regularización edilicia.

Las clases de los sábados en Tierra del Fuego forman parte de un plan para recuperar jornadas perdidas y reforzar los aprendizajes de Prácticas del Lenguaje y Matemática. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hasta cuándo habrá clases los sábados y qué materias se dictarán

El Dispositivo de Avance en los Aprendizajes (DAA) se desarrollará hasta diciembre.

Las actividades estarán centradas en dos áreas consideradas prioritarias por las autoridades educativas:

Prácticas del Lenguaje.

Matemática.

Qué otros estudiantes tendrán actividades los sábados en Tierra del Fuego

El Ministerio de Educación también anunció otros dos dispositivos que comenzaron el sábado 5 de septiembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre.

Uno de ellos es “Del Nivel Inicial al Primer Grado: Dispositivo de Intensificación”, destinado a alumnos de las salas de 5 años de nueve jardines de infantes: N° 2, 4, 6, 7, 10, 12, 18, 26 y 27.

La participación será optativa y las actividades estarán enfocadas en Alfabetización y Matemática, con el propósito de acompañar la transición hacia la escuela primaria.

El segundo es el “Dispositivo de Consolidación de Aprendizajes de Ciclo”, destinado a estudiantes de 1°, 3° y 6° año de ocho escuelas primarias. También tendrá carácter no obligatorio.

Las instituciones incluidas son:

Escuela N° 31 “Juana Manso”.

Escuela N° 34 “YAK-Haruin”.

Escuela N° 47 “Submarinista Eliana Krawczyk”.

Escuela N° 8 “General José de San Martín”.

Escuela N° 22 “Bahía Golondrina”.

Escuela N° 16 “Dr. Arturo Mateo Bas”.

Escuela N° 42 “Gabriela Mistral”.

Escuela N° 46 “General Martín Miguel de Güemes”.

Qué resoluciones respaldan las clases extraordinarias

La implementación del Plan de Compensación Pedagógica toma como referencia dos normativas del Consejo Federal de Educación.

Por un lado, la Resolución CFE N° 484/24 contempla la posibilidad de establecer jornadas escolares extraordinarias para compensar la pérdida de días de clase.

Por otro, la Resolución CFE N° 367/20 establece criterios de priorización curricular para orientar la enseñanza y la recuperación de contenidos.