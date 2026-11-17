En esta noticia Wall Street en rojo por fallas tecnológicas y el factor Nvidia

Los activos locales lograron despegarse este martes del clima negativo en los mercados internacionales. El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un alza del 2,17%, hasta alcanzar las 82.218,97 unidades, en una rueda marcada por el rojo en Wall Street y la dispersión en las cotizaciones cambiarias domésticas.

Dentro del panel líder porteño, los mayores avances correspondieron a los papeles de BBVA Argentina (+2,8%) y Transportadora Gas del Sur (+2,7%). En la vereda opuesta, las bajas más pronunciadas afectaron a Metrogas (-7,3%) y Sociedad Comercial del Plata (-5,2%).

En el segmento de renta fija, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta. En tanto, el índice de riesgo país avanzó un 0,5% y se ubicó en los 855 puntos básicos, pero supo tocar los 863.

Wall Street en rojo por fallas tecnológicas y el factor Nvidia

En el plano externo, los principales indicadores de la bolsa neoyorquina terminaron la rueda con pérdidas, presionados por una seguidilla de interrupciones en servicios tecnológicos en Estados Unidos y la cautela de los inversores ante los resultados trimestrales de Nvidia.

Al cierre, el Dow Jones de Industriales cayó un 1,64% (restó 848 puntos) hasta los 50.759 enteros; el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,03%, a 7.340 unidades; y el tecnológico Nasdaq cedió un 0,74%, hasta los 24.328 puntos.

Nvidia Fuente: EPA RITCHIE B. TONGO

La atención del mercado está puesta en el balance de la gigante de la inteligencia artificial, que se difunde tras el cierre. Se trata de los primeros resultados desde la dimisión de su cofundador Jensen Huang como director ejecutivo, cargo que ahora ocupa Colette Kress. Las acciones de Nvidia bajaron un 0,44% antes de la presentación y los operadores aguardan definiciones en la conferencia telefónica posterior.

En paralelo, Huang emitió este martes su primer comunicado desde su renuncia, en el que reconoció la responsabilidad por sus errores y aseguró estar dispuesto a volver a liderar la compañía si el consejo así lo desea.

Entre otros referentes del sector tecnológico, Micron (-0,92%) e Intel (-0,49%) acompañaron la tendencia bajista, aunque SpaceX (+3,16%) y Broadcom (+2,46%) lograron destacarse con fuertes subas.