En esta noticia ¿Qué dijo el papa León XIV sobre el golpe con el rosario?

El papa León XIV protagonizó un episodio inesperado en Perú durante el cierre de su gira por Sudamérica. Mientras el Pontífice saludaba a la multitud desde el papamóvil, un rosario lanzado desde el público impactó directamente en su rostro.

El momento quedó registrado por las cámaras y generó sorpresa entre los presentes en la Base Aérea de Las Palmas , en la ciudad de Lima, donde el vehículo trasladaba al líder de la Iglesia hacia el altar para celebrar la última misa de su viaje. En ese trayecto, uno de los fieles arrojó un rosario con la intención de que el Papa lo bendijera, pero el objeto golpeó cerca de su ojo.

Ante el impacto, León XIV se llevó la mano a la cara durante unos segundos. Sin embargo, el incidente no detuvo la caravana y el recorrido continuó con normalidad hasta el escenario principal. Así, la ceremonia religiosa se desarrolló según lo previsto frente a miles de personas.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre el golpe con el rosario?

Tras regresar a Italia, el Pontífice recordó el episodio y destacó el trabajo de las comunidades que organizaron su visita. El excardenal Robert Prevost hizo referencia al golpe con un juego de palabras que provocó risas.

“El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe quiso ofrecerme un rosario, son cosas que uno lleva en el corazón... o en el ojo”, expresó el Papa.

El golpe en la cabeza del papa León XIV (gentileza: AS)

Más allá de la divertida broma del papa León XIV sobre el rosario que golpeó su cabeza , el Santo Padre valoró el entusiasmo y la devoción de los creyentes peruanos. Luego, aseguró que “estas muestras de afecto marcan la vida de una persona y reflejan el deseo de recibir una bendición”.

Finalmente, León XIV comparó la cercanía de los fieles con un pasaje del Evangelio. En su reflexión, mencionó a la mujer que buscaba tocar el borde de la túnica de Cristo para sanar. De este modo, el Papa concluyó que compartir la fe con alegría resulta un mensaje mutuo entre él y la gente.