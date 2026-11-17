En esta noticia Su estructura industrial

Adecoagro, una de las empresas agroindustriales de mayor peso en el país, ganó cerca de u$s 38 millones en el tercer trimestre del año, un 47,7% menos que 2025, a nivel interanual, y casi una caída del 57% si se contemplan los primeros 9 meses del año.

“La ganancia neta ajustada disminuyó en la comparación interanual tanto en el tercer trimestre de 2026 como en los primeros nueve meses del año. La caída respondió principalmente a mayores gastos por intereses, como consecuencia de la deuda adicional contraída para financiar la adquisición del negocio de fertilizantes, junto con un aumento de los impuestos a las ganancias por el mayor resultado antes de impuestos”, aclaró la empresa en sus resultados.

Nuevamente, y desde la adquisición de Profertil en diciembre de 2025, el negocio de fertilizantes se consolidó como el principal motor de la empresa.

Tal es así que, durante el periodo, Profertil aportó u$s 109,3 millones de Ebitda, un 7,4% más a nivel interanual. Si se contemplan los primeros 9 meses del año, esa cifra asciende a u$s 283,1 millones, un 64,9% más que en igual período de 2025 y cerca del 60% del resultado operativo ajustado del grupo.

Pero no es el único negocio al que apuesta la empresa. Adecoagro viene expandiéndose, además, en el negocio del azúcar. En septiembre de este año, la compañía avanzó con la compra del ingenio Caarapó a Raízen, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, por u$s 136 millones.

La usina se encuentra a unos 100 kilómetros de los complejos de Angélica e Ivinhema, dos activos que la compañía ya opera en el estado.

La operación ampliará su capacidad de molienda de caña y se inscribe en el plan de Adecoagro de conformar un nuevo polo azucarero en el país vecino, con tres ingenios y capacidad para procesar 17 millones de toneladas (tn) anuales en 2027.

Plantación de caña de azúcar. Pixabay

Caarapó tiene una capacidad instalada de entre 6 millones y 7 millones de tn de caña por año (lo que en Argentina alcanza únicamente un grupo, Ingenios de Tucumán, sumando la producción de sus tres ingenios).

“La compañía considera que existe un amplio margen para mejorar el desempeño de Caarapó mediante la aplicación del mismo modelo operativo y los conocimientos técnicos que convirtieron a su clúster en uno de los productores de azúcar, etanol y energía de menor costo del mundo. En 2027, los ingenios Angélica, Ivinhema y Caarapó conformarán un nuevo clúster, que prevé procesar alrededor de 17 millones de toneladas de caña de azúcar y se ubicará entre los de mayor escala de Brasil”, sostuvo la empresa.

A pesar de esto, y en contraste al negocio de fertilizantes, la división de azúcar, etanol y energía registró una caída del 16% en su Ebitda y del 10,7% sumando los nueve meses del año.

“Las ventas netas disminuyeron por los menores precios y volúmenes de azúcar. Este efecto fue parcialmente compensado por mayores volúmenes de etanol, cuyas ventas se aceleraron para aprovechar una ventana de precios favorable. El precio neto promedio de venta fue de u$s 503 por metro cúbico”, sostuvo la empresa.

La molienda acumulada en los nueve meses alcanzó los 10,4 millones de tn, un 5,9% más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2026 registró una caída del 5,1% debido a las precipitaciones superiores al promedio durante septiembre.

En ese sentido, adelantó que estima alcanzar una molienda récord en 2026, con un crecimiento de dos dígitos frente a 2025, “impulsado por una mayor productividad de la caña”.

Su estructura industrial

La firma tiene un peso de relevancia en la estructura productiva argentina. Fue fundada en 2002 y actualmente es uno de los principales grupos agroindustriales de la región.

Tiene presencia en Brasil, la Argentina y Uruguay y posee 228.171 hectáreas de tierras agrícolas, valuadas en u$s 771,1 millones.

Produce alimentos, leche, arroz, cultivos agrícolas, azúcar, etanol y energía renovable.

Dueño de marcas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, 53, Monte Alegre y Angelita, el año pasado, el gigante cripto Tether se convirtió en su controlante, tras ofertar u$s 615 millones para expandir hasta más del 70% su participación en la empresa (tenía poco más del 19%).

Mariano Bosch, cofundado y CEO de Adecoagro Adecoagro

Además, a fines del año pasado, Adecoagro se convirtió en el socio mayoritario de Profertil, la única productora de urea granulada del país. La venta se concretó en diciembre y marcó el traspaso de su control accionario que, hasta ese momento, estaba en manos de la canadiense Nutrien y de YPF.

No fue el último movimiento. A comienzos de noviembre se conoció que los socios de Adecoagro, entre ellos su cofundador y CEO Mariano Bosch, compraron las tierras de Benetton en la Argentina al quedarse con las sociedades Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor. Se trata de más de 900.000 hectáreas distribuidas entre Buenos Aires y -principalmente- La Patagonia.