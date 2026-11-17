Aunque se parecen y se utilizan para condimentar todo tipo de comidas, el ajo blanco y el ajo morado tienen diferencias en su aspecto, la cantidad de dientes, el aroma y el sabor. También cambia su capacidad de conservación después de la cosecha.

La diferencia no es solamente estética. Según el protocolo de calidad para el ajo del entonces Ministerio de Agroindustria, las dos variedades presentan características distintas de picor y sabor.

¿Qué diferencias hay entre el ajo blanco y el morado?

La primera diferencia se observa en la cabeza y en los dientes. Según el protocolo de calidad aprobado, el ajo blanco tiene una cabeza achatada, con una cubierta exterior de color blanco claro y entre 10 y 12 dientes blancos .

El ajo morado también tiene una cabeza achatada y entre 10 y 12 dientes, pero su cubierta exterior presenta tonalidades más marcadas y sus dientes son de color beige . Además, tiene cuello duro, una característica que lo diferencia del ajo blanco.

La normativa también establece diferencias en su estructura: el ajo blanco no tiene cuello duro, mientras que el morado sí. Esta particularidad está relacionada con la formación del tallo floral de la planta.

Ajo blanco y ajo morado: aunque se utilizan para las mismas preparaciones, tienen diferencias en su sabor, aroma, cantidad de picor y tiempo de conservación. ChatGPT - creada con IA

¿Cuál tiene un sabor más intenso y cuál es más picante?

Aunque suele pensarse que el ajo morado es más fuerte por su color, la clasificación técnica del Ministerio de Agroindustria indica lo contrario.

En el protocolo oficial, el ajo blanco tiene una pungencia mediana, un olor intenso y un sabor suave. El morado, en cambio, presenta una pungencia baja, un olor suave y un sabor muy suave.

Esto significa que el blanco puede aportar un aroma más marcado, mientras que el morado tiene un picor menos pronunciado . La diferencia también está relacionada con la alicina, un compuesto organoazufrado que interviene en la sensación picante que aparece al cortar o machacar el ajo.

De todos modos, el INTA advierte que la intensidad no depende exclusivamente del color: también cambia según la variedad, el clima y las características del suelo donde se cultiva.

¿Cuál se conserva durante más tiempo?

De acuerdo con el material técnico del INTA, el ajo blanco tiene buena conservación natural y muy buena conservación frigorífica.

El morado, por su parte, tiene una capacidad de conservación escasa cuando se almacena a temperatura ambiente o en frío.

¿Para qué comidas conviene utilizar cada tipo de ajo?

Las diferencias de aroma y sabor también permiten elegir entre uno y otro según la preparación. El ajo blanco, por su aroma intenso y su sabor suave, puede utilizarse en salsas, guisos, carnes, salteados y aderezos.

El morado, al tener un sabor más suave y menor picor, puede incorporarse en preparaciones en las que se busca un condimento menos dominante.