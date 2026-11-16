Lavar el pollo antes de cocinarlo o no: qué recomiendan las autoridades sanitarias.

Lavar el pollo crudo antes de cocinarlo es una costumbre extendida en muchas cocinas, pero las autoridades sanitarias advierten que puede aumentar el riesgo de contaminación. El agua no elimina las bacterias que puede contener la carne y, además, puede dispersarlas por distintas superficies.

La recomendación es clara: no hay que lavar el pollo antes de cocinarlo. Para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, lo importante es manipularlo correctamente y garantizar una cocción completa.

Por qué no hay que lavar el pollo crudo antes de cocinarlo

El principal riesgo es la contaminación cruzada. Al lavar el pollo crudo, las salpicaduras de agua pueden dispersar microorganismos hacia la pileta, la mesada, los utensilios, las manos y otros alimentos que estén cerca.

Entre las bacterias que pueden estar presentes en esta carne se encuentran la Salmonella y la Campylobacter, dos microorganismos capaces de provocar enfermedades transmitidas por alimentos, con síntomas como diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos. Por eso, lavar el pollo no elimina estos microorganismos, sino que puede favorecer su propagación por toda la cocina.

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda no lavar el pollo ni otras carnes crudas antes de cocinarlas. Según advierte el organismo, esta práctica puede dispersar gérmenes en las superficies de la cocina, mientras que una cocción adecuada es la que permite eliminar las bacterias.

La misma recomendación forma parte de las pautas de seguridad alimentaria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA).

Por qué no hay que lavar el pollo crudo antes de cocinarlo. Fuente: Unsplash

Cómo manipular el pollo de manera segura

Para evitar la contaminación durante la preparación de las comidas, las autoridades sanitarias recomiendan:

No lavar el pollo crudo antes de cocinarlo.

Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipularlo.

Mantener la carne cruda separada de los alimentos cocidos o listos para consumir.

Utilizar tablas y utensilios diferentes para las carnes crudas y otros alimentos, o lavarlos y desinfectarlos correctamente entre cada uso.

Limpiar las superficies que estuvieron en contacto con el pollo crudo.

Conservarlo refrigerado hasta el momento de cocinarlo.

Estas medidas ayudan a prevenir la contaminación cruzada, que ocurre cuando los microorganismos pasan de un alimento o superficie contaminada a otro producto que puede consumirse sin cocción.

A qué temperatura hay que cocinar el pollo para eliminar las bacterias

La cocción completa es fundamental para reducir el riesgo de enfermedades. El Ministerio de Salud de la Nación indica que las carnes, incluidas las de ave, deben cocinarse por encima de los 71 °C en el centro del alimento.

Para comprobar que alcanzó una temperatura segura, lo más preciso es utilizar un termómetro de cocina. No alcanza con observar el color exterior o la apariencia de la carne.