El color de la banana no solo cambia su apariencia y su sabor: también indica en qué etapa de maduración se encuentra y cómo se modifica su composición.

Mientras que las bananas verdes tienen una mayor proporción de almidón resistente, las bananas amarillas son más dulces porque parte de ese almidón se transforma en azúcares naturales durante la maduración.

¿Qué diferencias hay entre la banana verde y la amarilla y cuál conviene comer?

La principal diferencia entre la banana verde y la amarilla está en su composición nutricional, que cambia a medida que avanza la maduración.

Mientras que la primera conserva una mayor cantidad de almidón resistente y tiene menos azúcares naturales, la segunda presenta una mayor concentración de glucosa, fructosa y sacarosa, lo que explica su sabor más dulce y su textura blanda.

Una investigación publicada en la revista científica PLOS ONE analizó cómo varían el almidón y los azúcares de la banana durante su maduración. Los resultados mostraron que, a medida que la fruta madura, el almidón disminuye y los azúcares aumentan. Este proceso también modifica la forma en que el organismo procesa sus carbohidratos.

En términos digestivos, la b anana verde puede favorecer la salud intestinal por su contenido de almidón resistente , que llega al intestino grueso y sirve de alimento para determinadas bacterias beneficiosas. Sin embargo, en algunas personas puede provocar gases o hinchazón.

La banana amarilla, por su parte, tiene menos almidón resistente y una textura más blanda, por lo que suele resultar más fácil de consumir y digerir.

Entonces, cuándo uno se pregunta cuál conviene comer es importante entender que no existe una opción universalmente mejor: la elección depende de las necesidades nutricionales y la tolerancia digestiva de cada persona.

La verde puede ser una alternativa para quienes buscan incorporar más almidón resistente, mientras que la amarilla es una buena opción para quienes prefieren una fruta más dulce y blanda.

Las bananas verdes tienen más almidón resistente, mientras que las amarillas concentran más azúcares naturales y tienen una textura más blanda. ChatGPT

¿Qué nutrientes aporta la banana?

La banana es una fruta que aporta principalmente hidratos de carbono, fibra alimentaria, vitaminas y minerales.

Su composición incluye potasio, magnesio, vitamina B6 y vitamina C, además de compuestos bioactivos como los polifenoles, que tienen actividad antioxidante.

Entre sus componentes nutricionales se destacan los carbohidratos, cuya proporción y disponibilidad metabólica varían según el grado de maduración.

En las bananas verdes predomina el almidón, especialmente el almidón resistente, mientras que en las maduras aumenta la concentración de azúcares simples, como glucosa, fructosa y sacarosa, debido a la degradación enzimática del almidón.

Además, contiene fibra soluble e insoluble, que participa en la regulación del tránsito intestinal y la función digestiva. El potasio interviene en la contracción muscular, la transmisión de impulsos nerviosos y el mantenimiento del equilibrio electrolítico, mientras que la vitamina B6 cumple funciones en el metabolismo energético y la síntesis de neurotransmisores.