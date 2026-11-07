Tormenta eléctrica durante la noche sobre la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja por tormentas para toda la provincia de Misiones durante este sábado 7 de noviembre.

El organismo advirtió que se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente severos, con lluvias abundantes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de hasta 90 milímetros, con registros superiores en algunos sectores.

Alerta naranja por tormentas en Misiones este sábado 7 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas estarán marcadas por tormentas fuertes y algunas severas, que podrían provocar complicaciones en distintas zonas de la provincia.

Lluvias con descargas eléctricas durante la noche en la ciudad. Shutterstock

El SMN señaló que los fenómenos pueden desarrollarse con abundante caída de agua en cortos períodos, acompañada por granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. A esto se sumarán ráfagas intensas que podrían exceder los 90 km/h, por lo que se recomienda prestar especial atención a las condiciones del tiempo durante toda la jornada.

Cuánta lluvia puede caer y qué fenómenos se esperan

Uno de los principales factores de preocupación será la intensidad de las precipitaciones. Según las estimaciones del organismo meteorológico, los valores de lluvia acumulada se ubicarán entre los 50 y 90 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Alerta meteorológica naranja del Servicio Meteorológico Nacional. Captura SMN | Composición El Cronista

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla otros fenómenos que pueden aumentar el impacto de las tormentas.

Entre las principales condiciones previstas se encuentran:

Lluvias abundantes: acumulados estimados de entre 50 y 90 milímetros, con posibles registros superiores.

Ráfagas de viento: velocidades que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Caída de granizo: piedras de distintos tamaños durante el desarrollo de las tormentas.

Actividad eléctrica: frecuente presencia de descargas eléctricas.

En qué zonas rige la alerta meteorológica naranja

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas que se verán principalmente afectadas por este fenómeno climático son: