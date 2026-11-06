La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para llevar a cabo los primeros depósitos a pensionados en medio de la programación de los feriados por la visita del papa León XIV.

El calendario de pagos que difundió el organismo gubernamental para los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones establece las fechas asignadas para cada beneficiario, en función de la terminación de su DNI.

Los primeros pagos se realizarán el miércoles 11 de noviembre y alcanzará a ciertos beneficiarios, por lo que quienes busquen saber qué fecha del mes recibirán la acreditación de sus haberes deberán tomar nota de la siguiente información.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre?

Con la actualización del 1,93% la jubilación mínima quedará en $444.158,46. Al sumar el bono de $70.000, los titulares que perciben ese haber recibirán un total de $514.158,46.

Quiénes cobran por encima de la mínima también podrán acceder a un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto tal.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será de $425.326,77, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, llegarán a los $380.910,92, con el bono incluido.

¿Quiénes son los primeros jubilados en cobrar el miércoles 11 de noviembre?

De acuerdo al calendario de pagos que difundió la ANSES, los primeros jubilados en cobrar serán aquellos que perciben el haber mínimo y cuyos DNI terminen en 0. Los depósitos, en este sentido, continuarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo? ANSES

¿Por qué se modificó el calendario de pagos de ANSES?

Los depósitos que distribuirá la ANSES para los beneficiarios se han visto afectados en su esquema de entrega por los feriados programados ante la visita del papa León XIV para el próximo lunes 9 y martes 10 de noviembre.

Por esta razón, el organismo previsional resolvió comenzar con las acreditaciones de dinero el miércoles 11 de noviembre.