Durante el fin de semana, miles de restaurantes, cafeterías y emprendimientos ofrecerán descuentos y promociones en el marco de la octava edición de la Gastro Japo Food Week.

Los locales gastronómicos lanzaron menúes especiales desde $ 18.000 y rebajas de hasta 25% en productos seleccionados. La edición de este año también contempla un mapa interactivo donde se podrán ver todos los establecimientos participantes y el detalle de sus menúes.

Qué es la Gastro Japo Food Week

Hasta el 8 de noviembre, los mejores restaurantes y emprendimientos vinculados a la gastronomía japonesa abrirán sus puertas para ofrecer propuestas especiales, platos tradicionales y experiencias que permiten descubrir la diversidad de sabores y técnicas de la cocina nipona.

La propuesta reúne opciones para todos los gustos y busca acercar a los argentinos una de las culturas gastronómicas más reconocidas del mundo.

Últimos días de la Gastro Japo: descuentos en restaurantes japoneses y menúes desde $ 18.000 por este fin de semana. Gentileza prensa Gastro Japo

Para facilitar el recorrido, Gastro Japo cuenta con un mapa oficial que reúne todos los locales participantes, sus direcciones, detalles, promociones y descuentos.

La edición de 2026 se realiza bajo el concepto “tabemashou”, una expresión japonesa que se traduce como “vamos a comer”.

Últimos días de la Gastro Japo: descuentos en restaurantes japoneses y menúes desde $ 18.000 por este fin de semana. Gastro Japo

Uno de los ejes gastronómicos de la edición será el kushi, térmico japonés que refiere a preparaciones servidas en pinchos. Más que un plato específico, reúne diferentes técnicas, ingredientes y estilos.

Cómo utilizar el mapa de la Gastro Japo Food Week

El mapa interactivo permite filtrar por zonas: se puede buscar los emprendimientos en CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro.

Además, cuenta con un filtro para visualizar los restaurantes según propuestas como menúes especiales, boxes, comidas por pasos, opciones veganas y sin TACC, entre otras.

Entre las promociones destacadas, se encuentran: