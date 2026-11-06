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Durante el fin de semana, miles de restaurantes, cafeterías y emprendimientos ofrecerán descuentos y promociones en el marco de la octava edición de la Gastro Japo Food Week.

Los locales gastronómicos lanzaron menúes especiales desde $ 18.000 y rebajas de hasta 25% en productos seleccionados. La edición de este año también contempla un mapa interactivo donde se podrán ver todos los establecimientos participantes y el detalle de sus menúes.

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Qué es la Gastro Japo Food Week

Hasta el 8 de noviembre, los mejores restaurantes y emprendimientos vinculados a la gastronomía japonesa abrirán sus puertas para ofrecer propuestas especiales, platos tradicionales y experiencias que permiten descubrir la diversidad de sabores y técnicas de la cocina nipona.

La propuesta reúne opciones para todos los gustos y busca acercar a los argentinos una de las culturas gastronómicas más reconocidas del mundo.

Últimos días de la Gastro Japo: descuentos en restaurantes japoneses y menúes desde $ 18.000 por este fin de semana.
Últimos días de la Gastro Japo: descuentos en restaurantes japoneses y menúes desde $ 18.000 por este fin de semana.Gentileza prensa Gastro Japo

Para facilitar el recorrido, Gastro Japo cuenta con un mapa oficial que reúne todos los locales participantes, sus direcciones, detalles, promociones y descuentos.

La edición de 2026 se realiza bajo el concepto “tabemashou”, una expresión japonesa que se traduce como “vamos a comer”.

Últimos días de la Gastro Japo: descuentos en restaurantes japoneses y menúes desde $ 18.000 por este fin de semana.
Últimos días de la Gastro Japo: descuentos en restaurantes japoneses y menúes desde $ 18.000 por este fin de semana.Gastro Japo

Uno de los ejes gastronómicos de la edición será el kushi, térmico japonés que refiere a preparaciones servidas en pinchos. Más que un plato específico, reúne diferentes técnicas, ingredientes y estilos.

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Cómo utilizar el mapa de la Gastro Japo Food Week

El mapa interactivo permite filtrar por zonas: se puede buscar los emprendimientos en CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro.

Además, cuenta con un filtro para visualizar los restaurantes según propuestas como menúes especiales, boxes, comidas por pasos, opciones veganas y sin TACC, entre otras.

Entre las promociones destacadas, se encuentran:

  • Kabuki (Guayaquil 883): kushi de langostinos a $ 18.000.
  • Ichisou (Venezuela 2145): kushi set a $ 60.000 y 10% de descuento abonando en efectivo o transferencia.
  • Hikaru Restó Sushi (Rocamora 4584): menú especial de kushis por $ 22.000 y 20% de descuento en efectivo.