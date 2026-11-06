Además de la multa, la infracción puede provocar una quita de puntos en el registro y acercar al conductor a la pérdida total de su puntaje.

Los conductores que circulan por la Ciudad de Buenos Aires deben cumplir con una serie de obligaciones para mantener vigente su licencia de conducir. Entre ellas, utilizar correctamente el cinturón de seguridad , una medida obligatoria que también alcanza a los pasajeros del vehículo.

La Ley 2.148, que establece el Código de Tránsito y Transporte porteño, contempla sanciones para quienes incumplan esta norma.

Además de la multa, la infracción puede provocar una quita de puntos en el registro y acercar al conductor a la pérdida total de su puntaje.

Las consecuencias de no usar el cinturón de seguridad en CABA

El artículo 11.1.4 de la Ley 2.148 establece una escala de descuentos para las infracciones de tránsito. En el caso de quienes circulen sin utilizar el cinturón de seguridad, la sanción contempla la quita de 4 puntos del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC).

El mismo descuento se aplica a otras faltas, como no respetar las condiciones de la licencia, circular con una categoría de registro inadecuada o incumplir las disposiciones sobre sistemas de seguridad infantil.

El sistema porteño asigna 20 puntos iniciales a cada conductor que cuenta con una licencia emitida por el Gobierno de la Ciudad.

La infracción también tiene una consecuencia económica: de acuerdo con el artículo 6.1.14 de la Ley 451, quienes circulen sin utilizar correctamente el cinturón de seguridad reciben una multa de 100 Unidades Fijas , equivalente a $117.308 según el valor vigente en noviembre de 2026.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir en CABA por reincidencia

No usar el cinturón de seguridad o usarlo de manera incorrecta constituye una falta. Freepik

La inhabilitación no se produce automáticamente por una infracción aislada. Según el artículo 11.1.7 de la Ley 2.148, la sanción se aplica cuando el conductor llega a cero puntos en el sistema de scoring.

La normativa establece distintos períodos de inhabilitación según la cantidad de veces que una persona haya agotado su puntaje:

Primera vez: 60 días sin poder conducir.

Segunda vez: 180 días de inhabilitación y caducidad de la licencia.

Tercera vez: 2 años de inhabilitación y caducidad del registro.

Cuarta vez y siguientes: 5 años sin poder conducir y caducidad de la licencia.

De esta manera, los conductores que reincidan y vuelvan a perder todos sus puntos pueden enfrentar sanciones cada vez más severas.

La medida también implica que, desde la segunda vez que llegan a cero, deberán iniciar un nuevo trámite para obtener la licencia una vez cumplido el período de inhabilitación.

Qué deben hacer los conductores para recuperar la licencia de conducir

La Ley 2.148 también establece condiciones para que quienes hayan perdido todos sus puntos puedan volver a manejar.

En primer lugar, deberán cumplir el período de inhabilitación y aprobar el curso obligatorio de educación vial previsto en el Régimen de Faltas. La acreditación de esa capacitación debe presentarse ante la autoridad administrativa.

Una vez cumplidos los requisitos, el sistema contempla la reasignación de 10 puntos para los conductores que hayan llegado a cero. En los casos de reincidencia, también deberán gestionar una nueva licencia cuando se haya dispuesto la caducidad de la anterior.

Cómo consultar los puntos de la licencia de conducir en CABA

Los conductores pueden consultar su saldo de puntos para conocer si tienen descuentos registrados y cuánto les queda antes de llegar a cero.

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores permite realizar un seguimiento de las infracciones comprobadas y de las sanciones aplicadas.

La quita se hace efectiva cuando se realiza el pago voluntario o cuando queda firme la resolución sancionatoria.