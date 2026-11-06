La normativa contempla una convocatoria excepcional para quienes cumplan 18 años si las Fuerzas Armadas no logran cubrir sus cupos con voluntarios.

El Servicio Militar Voluntario continúa siendo el régimen de incorporación habitual en las Fuerzas Armadas argentinas. Sin embargo, existe una disposición legal que contempla una excepción: si no se alcanza la cantidad de soldados necesarios, el Gobierno puede solicitar una convocatoria obligatoria de jóvenes que cumplan 18 años .

La posibilidad está contemplada en el artículo 19 de la Ley 24.429, que establece las condiciones para recurrir a este mecanismo extraordinario.

La medida no se activa automáticamente ni depende de una decisión individual del Ejército, sino que requiere una autorización previa del Congreso Nacional.

Qué dice la Ley 24.429 sobre la convocatoria obligatoria del Servicio Militar

La normativa, sancionada el 14 de diciembre de 1994 y publicada en el Boletín Oficial el 10 de enero de 1995, estableció el Servicio Militar Voluntario como modalidad habitual de incorporación de ciudadanos a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el artículo 19 contempla un escenario excepcional. Si los soldados voluntarios no alcanzan para cubrir los cupos establecidos por el Poder Ejecutivo, el Gobierno puede recurrir a una convocatoria obligatoria.

Para hacerlo, debe solicitar previamente una autorización mediante una ley del Congreso Nacional. A su vez, tiene que explicar cuáles son las circunstancias que motivan el pedido y por qué no fue posible completar las vacantes con personal voluntario.

La disposición establece que la convocatoria puede alcanzar a los ciudadanos que cumplan 18 años durante el año en que se preste el servicio. El período de incorporación no puede superar los 12 meses.

Quiénes pueden ser convocados y cuánto dura el Servicio Militar Obligatorio

El artículo 19 de la Ley 24.429 habilita un mecanismo extraordinario para incorporar jóvenes a las Fuerzas Armadas. Shutterstock

El artículo 19 establece que el mecanismo excepcional alcanza a los ciudadanos que cumplan 18 años durante el año de la prestación.

A diferencia del régimen voluntario habitual, esta convocatoria no depende de que los jóvenes se inscriban por decisión propia. No obstante, tampoco significa que todos los ciudadanos que cumplen esa edad deban incorporarse automáticamente.

La ley determina que, si se utiliza este procedimiento, el servicio tendrá una duración máxima de un año y quienes ingresen a las Fuerzas Armadas recibirán una retribución equivalente a la establecida para los soldados voluntarios.

Servicio Militar: qué jóvenes pueden quedar excluidos de la convocatoria obligatoria

La Ley 24.429 contempla una excepción para quienes tengan profundas convicciones religiosas, filosóficas o morales que se opongan, en toda circunstancia, al uso personal de armas o a la integración de cuerpos militares.

En esos casos, el artículo 20 establece que los ciudadanos no quedan liberados de toda prestación, sino que deben cumplir con el Servicio Social Sustitutorio, una alternativa que no puede extenderse por más de un año.

Esta modalidad comprende actividades de utilidad pública, como tareas de protección y defensa civil, asistencia sanitaria, servicios sociales o educativos y conservación del medio ambiente, según establece el artículo 21.