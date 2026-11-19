Tormenta eléctrica en la noche sobre la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la presencia de fuertes tormentas que se presentarán durante este jueves 19 de noviembre en la provincia de Misiones.

Las tormentas, por su parte, podrían estar acompañadas por diversos fenómenos meteorológicos, tales como ráfagas de viento, lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

Asimismo, el SMN detalló que se esperan valores de precipitación acumulada de hasta 70 mm, los cuales pueden ser superados, según la cantidad de agua que caiga en cada zona.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Misiones: qué fenómenos se esperan

La alerta meteorológica amarilla emitida por el SMN alcanza a toda la provincia de Misiones, de modo tal que se verán afectados tanto el sector sur y norte.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional expresó se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla en toda la provincia de Misiones. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

En este sentido, el ente detalló que las precipitaciones podrían ser abundantes en períodos cortos y estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

Además, se prevén valores de lluvia acumulada de entre 30 y 70 milímetros , aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas de la provincia.

Cuáles son las zonas afectadas en Misiones

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional , las zonas de Misiones que se encuentran bajo la alerta amarilla por tormentas son: