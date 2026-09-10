El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para San Luis durante este viernes 11 de septiembre.

El organismo anticipó una jornada de fuerte inestabilidad, con lluvias intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

El nivel amarillo implica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Llega un temporal a San Luis

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el área bajo alerta será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Uno de los principales riesgos estará dado por las precipitaciones intensas en períodos cortos, que podrían generar acumulaciones importantes de agua en poco tiempo y complicar la circulación.

Las tormentas podrían extenderse. Archivo.

Las tormentas también podrían estar acompañadas por fuerte actividad eléctrica, granizo aislado y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Por este motivo, las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente durante el desarrollo del fenómeno.

El SMN mantiene bajo vigilancia la evolución de las tormentas a través de su Sistema de Alerta Temprana y sus herramientas de monitoreo.

Dónde será la tormenta

Zona baja de Coronel Pringles

Zona baja de General Pedernera

Zona baja de Chacabuco

Zona baja de Junín

Zona baja de Libertador General San Martín

Zona serrana de Ayacucho

Zona serrana de Belgrano

Zona serrana de Coronel Pringles

Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón

Zona serrana de Libertador General San Martín

Zona baja de Ayacucho

Las recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla

Ante la llegada de las tormentas, se recomienda: