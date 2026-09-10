El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para San Luis durante este viernes 11 de septiembre.
El organismo anticipó una jornada de fuerte inestabilidad, con lluvias intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.
El nivel amarillo implica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.
Llega un temporal a San Luis
De acuerdo con el pronóstico del SMN, el área bajo alerta será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.
Uno de los principales riesgos estará dado por las precipitaciones intensas en períodos cortos, que podrían generar acumulaciones importantes de agua en poco tiempo y complicar la circulación.
Las tormentas también podrían estar acompañadas por fuerte actividad eléctrica, granizo aislado y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Por este motivo, las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente durante el desarrollo del fenómeno.
El SMN mantiene bajo vigilancia la evolución de las tormentas a través de su Sistema de Alerta Temprana y sus herramientas de monitoreo.
Dónde será la tormenta
- Zona baja de Coronel Pringles
- Zona baja de General Pedernera
- Zona baja de Chacabuco
- Zona baja de Junín
- Zona baja de Libertador General San Martín
- Zona serrana de Ayacucho
- Zona serrana de Belgrano
- Zona serrana de Coronel Pringles
- Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón
- Zona serrana de Libertador General San Martín
- Zona baja de Ayacucho
Las recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla
Ante la llegada de las tormentas, se recomienda:
- Permanecer en un lugar seguro durante el desarrollo del fenómeno.
- Evitar circular por calles o caminos que puedan quedar anegados.
- No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o estructuras que puedan caer.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.
- Desconectar los artefactos eléctricos si ingresa agua en la vivienda.
- Mantenerse informado mediante los canales oficiales del SMN.
- Tener especial precaución al conducir por la posible reducción de visibilidad y la presencia de agua sobre la calzada.