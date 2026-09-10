Se viene el tormentón de septiembre en Bogotá: 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de hasta 70 km/h

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El clima volverá a ser protagonista en Bogotá durante las próximas horas, con un aumento de la probabilidad de precipitaciones y jornadas en las que también se esperan ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

El pronóstico anticipa condiciones inestables para este jueves 10 y viernes 11 de septiembre, con probabilidades de lluvia que llegarán hasta el 80% y temperaturas máximas cercanas a los 21 °C.

La situación obligará a prestar especial atención a las condiciones meteorológicas durante los desplazamientos, principalmente ante posibles precipitaciones y cambios en la intensidad del viento.

¿Cuándo comenzarán las lluvias en Bogotá?

Para este jueves 10 de septiembre, el pronóstico compartido anticipa una probabilidad de precipitaciones del 70%, con aproximadamente 1 milímetro de lluvia acumulada.

La temperatura oscilará entre los 9 °C y los 21 °C, mientras que los vientos podrían ubicarse entre los 14 y los 46 km/h.

El panorama oficial para la capital también apunta a una jornada con abundante nubosidad. El IDIGER prevé condiciones mayormente secas durante la mañana, aunque contempla lloviznas en sectores del sur de Bogotá y una temperatura mínima cercana a los 10 °C.

El viernes aumentará la probabilidad de lluvia

Las condiciones podrían mantenerse durante el viernes 11 de septiembre. Según el pronóstico de la imagen, la posibilidad de precipitaciones subirá al 80%, aunque los acumulados previstos continúan siendo relativamente bajos, cercanos a los 0,6 milímetros.

La máxima volvería a alcanzar los 21 °C, mientras que la mínima subiría hasta los 11 °C. Los vientos, por su parte, podrían alcanzar nuevamente los 46 km/h.

De cumplirse estas previsiones, Bogotá atravesaría dos jornadas consecutivas con probabilidades elevadas de lluvia, aunque esto no significa necesariamente que vaya a llover de manera ininterrumpida durante las 48 horas.

Se viene el tormentón de septiembre en Bogotá: 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de hasta 70 km/h EFE

¿Qué pasará con el clima durante el fin de semana?

La inestabilidad no desaparecería inmediatamente. Para el sábado 12, el pronóstico compartido mantiene una probabilidad de lluvia del 70%, con temperaturas entre 11 °C y 21 °C.

El domingo 13 aparece incluso con una probabilidad de precipitaciones del 90% y vientos que podrían alcanzar aproximadamente 70 km/h.