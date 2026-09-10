Se viene el tormentón de septiembre en Bogotá: 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de hasta 70 km/h

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El clima volverá a ser protagonista en Bogotá durante las próximas horas, con un aumento de la probabilidad de precipitaciones y jornadas en las que también se esperan ráfagas de viento de hasta 70 km/h.
El pronóstico anticipa condiciones inestables para este jueves 10 y viernes 11 de septiembre, con probabilidades de lluvia que llegarán hasta el 80% y temperaturas máximas cercanas a los 21 °C.
La situación obligará a prestar especial atención a las condiciones meteorológicas durante los desplazamientos, principalmente ante posibles precipitaciones y cambios en la intensidad del viento.
¿Cuándo comenzarán las lluvias en Bogotá?
Para este jueves 10 de septiembre, el pronóstico compartido anticipa una probabilidad de precipitaciones del 70%, con aproximadamente 1 milímetro de lluvia acumulada.
La temperatura oscilará entre los 9 °C y los 21 °C, mientras que los vientos podrían ubicarse entre los 14 y los 46 km/h.
El panorama oficial para la capital también apunta a una jornada con abundante nubosidad. El IDIGER prevé condiciones mayormente secas durante la mañana, aunque contempla lloviznas en sectores del sur de Bogotá y una temperatura mínima cercana a los 10 °C.
El viernes aumentará la probabilidad de lluvia
Las condiciones podrían mantenerse durante el viernes 11 de septiembre. Según el pronóstico de la imagen, la posibilidad de precipitaciones subirá al 80%, aunque los acumulados previstos continúan siendo relativamente bajos, cercanos a los 0,6 milímetros.
La máxima volvería a alcanzar los 21 °C, mientras que la mínima subiría hasta los 11 °C. Los vientos, por su parte, podrían alcanzar nuevamente los 46 km/h.
De cumplirse estas previsiones, Bogotá atravesaría dos jornadas consecutivas con probabilidades elevadas de lluvia, aunque esto no significa necesariamente que vaya a llover de manera ininterrumpida durante las 48 horas.
¿Qué pasará con el clima durante el fin de semana?
La inestabilidad no desaparecería inmediatamente. Para el sábado 12, el pronóstico compartido mantiene una probabilidad de lluvia del 70%, con temperaturas entre 11 °C y 21 °C.
El domingo 13 aparece incluso con una probabilidad de precipitaciones del 90% y vientos que podrían alcanzar aproximadamente 70 km/h.