El pronóstico del tiempo volvió a cambiar y anticipa varios días de inestabilidad y lluvias en Buenos Aires.

El avance de un nuevo sistema de precipitaciones modificará las condiciones meteorológicas y dará lugar a una extensa seguidilla de jornadas con cielo cubierto, frío y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con las últimas actualizaciones, el mal tiempo se intensificará desde este miércoles 9 de septiembre, mientras que la nubosidad podría persistir durante buena parte de la próxima semana.

Las condiciones recién comenzarían a mejorar hacia el jueves 17 de septiembre, cuando se espera el regreso del sol con mayor intensidad.

Tormenta en Buenos Aires: cuándo comienzan las lluvias

El cambio comenzará durante la jornada del miércoles 9 de septiembre. Durante la mañana todavía podrían registrarse algunos intervalos de nubes y claros, con temperaturas cercanas a los 10 °C.

Sin embargo, las condiciones empeorarán hacia la tarde. Para alrededor de las 20, se esperan lluvias acompañadas por viento del sector este.

La temperatura tendrá una mínima estimada de 9 °C y una máxima de 16 °C, en lo que será el comienzo de una extensa etapa con poca presencia de sol.

El sol desaparecerá durante nueve días: qué dice el pronóstico

A partir del jueves 10 de septiembre, la nubosidad se volverá protagonista en Buenos Aires.

Las previsiones indican que el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y cubierto hasta el miércoles 16 inclusive.

El panorama será cambiante durante el fin de semana, cuando además de las nubes se espera un importante descenso de las temperaturas.

Ráfagas de viento de hasta 43 km/h y temperaturas cada vez más bajas

El jueves 10 y viernes 11 las temperaturas máximas rondarán los 16 °C, mientras que el viento del sudeste podría generar ráfagas de hasta 43 km/h.

El descenso térmico se hará todavía más evidente durante el fin de semana. Entre el sábado 12 y el domingo 13, las temperaturas podrían caer hasta una mínima de 4 °C, mientras que las máximas no superarían los 12 °C.

Buenos Aires tendrá un marcado contraste térmico después de los cambios registrados durante las últimas jornadas.

Fin de semana con frío: cuáles serán las temperaturas

El sábado y domingo serán los días con el escenario más invernal de este período.

El termómetro podría ubicarse en torno a los 4 °C durante las primeras horas del día, mientras que las máximas permanecerán cerca de los 12 °C.

A esto se sumará la persistencia del cielo cubierto, por lo que la sensación de frío podría ser mayor durante buena parte de las jornadas.

Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires

El alivio llegará recién hacia el jueves 17 de septiembre.

De acuerdo con las previsiones actuales, para ese día comenzaría a despejarse definitivamente el cielo y volvería a aparecer el sol en Buenos Aires.

La temperatura experimentaría una recuperación: la máxima podría alcanzar los 21 °C, marcando el final de este período de frío, viento y nubosidad.

El pronóstico, día por día