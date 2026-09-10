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Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9351 - Serrucho
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre
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|9351
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|0915
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|2774
|12°
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|3°
|6331
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|4337
|4°
|0520
|14°
|4917
|5°
|0061
|15°
|5331
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|4608
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|5816
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|3259
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|1875
|8°
|9939
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|2349
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|4779
|19°
|0977
|10°
|2334
|20°
|4597
¿Qué significa soñar con serrucho?
Soñar con un serrucho simboliza esfuerzo, disciplina y la necesidad de cortar lo que ya no sirve.
Si está afilado, anuncia progreso práctico; si está desafilado, advierte retrasos, desgaste y métodos ineficientes.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.