En esta noticia ¿Qué significa soñar con serrucho?

Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9351 - Serrucho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre

1° 9351 11° 0915 2° 2774 12° 0442 3° 6331 13° 4337 4° 0520 14° 4917 5° 0061 15° 5331 6° 4608 16° 5816 7° 3259 17° 1875 8° 9939 18° 2349 9° 4779 19° 0977 10° 2334 20° 4597

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza esfuerzo, disciplina y la necesidad de cortar lo que ya no sirve.

Si está afilado, anuncia progreso práctico; si está desafilado, advierte retrasos, desgaste y métodos ineficientes.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.