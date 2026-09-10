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Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 9 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9351 - Serrucho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 9 de septiembre

 1°9351 11°0915
 2774  12°0442
 3°6331 13°4337 
 0520  14°4917 
 0061  15°5331 
 6°4608  16°5816
 3259  17°1875 
 9939  18°2349 
 4779  19°0977 
 10°2334 20°4597 

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¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza esfuerzo, disciplina y la necesidad de cortar lo que ya no sirve.

Si está afilado, anuncia progreso práctico; si está desafilado, advierte retrasos, desgaste y métodos ineficientes.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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