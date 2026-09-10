Las ferias y los eventos zonales siguen siendo espacios clave para comercios y emprendedores: concentran público, aceleran decisiones de compra y permiten vender fuera del local tradicional. Pero esa oportunidad también exige resolver un punto crítico: cómo cobrar rápido, de manera segura y sin quedar atado al efectivo.

El cambio de hábito ya aparece en los datos oficiales. Según el Informe de Pagos Minoristas 2025 del Banco Central de la República Argentina, las transacciones del Sistema Nacional de Pagos crecieron 13,3% interanual y las transferencias electrónicas representaron el 65,6% del total de operaciones. Para un puesto que vende en una feria, ese número tiene una lectura directa: no aceptar medios digitales puede reducir el universo de compradores posibles.

Pagos digitales en ferias y eventos: por qué cobrar rápido mejora la venta

A medida que los consumidores incorporan más opciones digitales, los comercios que operan en espacios de alto flujo necesitan reducir fricciones. El BCRA informó que los pagos con transferencia interoperables crecieron 40,7% interanual en cantidad durante 2025, y que el 98,6% de esas operaciones se inició con un código QR.

La lectura comercial es directa: si más compradores usan QR o billeteras digitales, ofrecer esas alternativas mejora la capacidad del vendedor para capturar demanda en el momento justo. En una feria, ese momento puede durar segundos.

Foto: Galicia, Nave, modificada con IA por El Cronista.

Terminal portátil con movilidad y menos fricción al cobrar

La portabilidad es una variable económica, no solo logística. En una feria, poder moverse entre distintos puntos del stand, cobrar sin depender de una computadora o un celular adicional y confirmar la operación al instante puede definir si una venta se cierra o se pierde.

Nave Mini es la terminal portátil e inalámbrica de Nave, disponible para clientes Naranja X. Acepta pagos con tarjeta de débito y crédito, QR y tecnología NFC, el cliente puede pagar acercando la tarjeta, el celular o el reloj. Los tickets son digitales y el comercio puede ver el detalle de todos sus cobros en tiempo real desde el panel de control.

Su diseño compacto permite trasladarla sin complicaciones. No requiere conexión a otros dispositivos: funciona de forma autónoma mediante WiFi o red 4G.

Cobros con tarjeta y QR: seguridad, confianza y trazabilidad para el comercio

La seguridad en los pagos incide en la confianza del comprador y en la operación del comercio. Las transacciones digitales dejan registro automático de cada cobro, lo que simplifica el cierre de caja y la conciliación al final del día, especialmente útil en contextos donde el volumen de ventas se concentra en pocas horas.

Nave Mini emite comprobantes digitales y permite gestionar las ventas sin procesos manuales adicionales. Para pequeños comercios y emprendedores que venden en movimiento, esa trazabilidad es una herramienta de gestión concreta, no solo un beneficio tecnológico.

Comercios argentinos y pagos digitales: un mercado que se mueve más allá del efectivo

El INDEC informó que, en el cuarto trimestre de 2024, el 93,7% de los hogares urbanos tenía acceso a internet. Esa base de conectividad amplía el terreno sobre el que crecen billeteras, QR y pagos móviles. Y reduce las barreras para que tanto vendedores como compradores adopten medios digitales en cualquier entorno.

Nave Mini responde a una necesidad concreta: aceptar más medios de pago, reducir la dependencia del efectivo y sostener una experiencia de compra ágil fuera del local fijo. En un mercado donde los pagos inmediatos representaron el 64% del monto del Sistema Nacional de Pagos en 2025, incorporar una terminal portátil no es solo una mejora tecnológica, es una herramienta para no perder ventas.