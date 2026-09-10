Se aproxima una tormenta feroz que tapará el sol por 48 este jueves 11 de septiembre: tormentas con granizo y ráfagas de viento en Misiones, Corrientes y Chaco.

El pronóstico del tiempo para el jueves 11 en Misiones, Chaco y Corrientes anticipa cambios bruscos en las condiciones meteorológicas por la llegada de un fuerte temporal que sacudirá a las provincias del norte argentino.

Los días soleados quedarán opacados por una fuerte tormenta con intensas lluvias y ráfagas de viento que sumarán posible caída de granizo, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomendó prestar atención a los informes oficiales.

Cómo estará el clima en Misiones, Chaco y Corrientes, según el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN anticipa 48 horas de fuertes tormentas en distintas localidades del norte argentino:

Misiones

A lo largo y ancho de Misiones las lluvias comenzarán a intensificarse cerca de la media mañana del jueves 10 con fuertes precipitaciones en Posadas, Oberá, Puerto Iguazú y Apóstoles. Se esperan grandes cantidades de agua que alcancen los 55 milímetros a lo largo de dos días acompañadas de ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Chaco

Las condiciones del tiempo en Chaco anticipan el ingreso de un temporal combinado con una suba en la temperatura, por lo que se espera alto porcentaje de humedad. La sensación térmica oscilará entre los 15° y los 27° para las jornadas del jueves y viernes con lluvias que podrían traer intensa actividad eléctrica.

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En las localidades aledañas a Formosa el pronóstico para el viernes es aún menos alentador. Los vientos sentido norte alcanzarán los 50 kilómetros por hora con posible caída de granizo.

Corrientes

El clima en Corrientes se mantendrá parcialmente nublado durante la jornada del jueves 10, pero cerca de la medianoche ingresarán lluvias que se mantendrán hasta la madrugada. La parte más fuerte de la tormenta se sentirá cerca de las 02:00 cuando empiece la actividad eléctrica.

Recomendaciones del SMN para prepararse para el temporal

Desde el SMN recordaron las recomendaciones para transitar los días de tormentas y lluvias: