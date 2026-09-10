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Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 1038 - Piedras

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 9 de septiembre

 1038 11° 6674 
 2°1131 12° 2179
 3°1898 13° 9916 
 4°7293 14° 1162 
 5°5110 15° 4961 
 6°3280 16° 2241 
 7°4303 17° 0356 
 8°2608 18° 1476 
 9°270719° 1585 
 10°9617 20° 7253 

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras sugiere fortaleza, estabilidad y prudencia; te invita a mantenerte firme y realista.

También puede señalar obstáculos o emociones endurecidas; es un llamado a soltar cargas y avanzar con paciencia.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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