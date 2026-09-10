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Se viene el diluvio histórico con viento el sábado 5 y domingo 6: posible caída de granizo, descenso de temperaturas y fuertes ráfagas de viento.

Una tormenta intensa se desplaza por distintas regiones de Argentina y mantiene bajo alerta a siete provincias.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno podría provocar lluvias de variada intensidad, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El avance de este sistema comenzó a sentirse en algunas zonas desde la madrugada de este jueves, con períodos de mayor intensidad y condiciones que favorecen el desarrollo de una ciclogénesis.

Tormentas fuertes: cuáles son las siete provincias bajo alerta

El SMN mantiene distintos niveles de advertencia para Misiones, Corrientes, Chaco, Catamarca, La Rioja, Córdoba y La Pampa.

La intensidad del fenómeno no será igual en todo el territorio, por lo que cada provincia tendrá condiciones meteorológicas diferentes.

En Misiones se emitió un alerta naranja, el nivel que implica un mayor grado de peligrosidad. Allí podrían registrarse tormentas severas, abundante lluvia en períodos cortos, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que superen los 90 kilómetros por hora .

El organismo estima además acumulados de precipitación de entre 60 y 90 milímetros, aunque los valores podrían ser mayores de manera puntual.

Granizo, lluvias intensas y ráfagas: qué se espera en las otras provincias

EFE

El alerta amarillo alcanza a Corrientes, Chaco, Catamarca, La Rioja, Córdoba y La Pampa.

En estas regiones se prevén tormentas localmente fuertes, con lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo.

Los acumulados estimados se ubican entre 20 y 40 milímetros, aunque también podrían superarse en algunos sectores.

A su vez, las ráfagas de viento podrían generar complicaciones en calles, rutas y zonas expuestas, especialmente durante los momentos de mayor actividad de las tormentas.

Alerta meteorológica: las recomendaciones del SMN

Ante la llegada de tormentas fuertes, el SMN recomienda tomar algunas precauciones para reducir los riesgos:

Permanecer en lugares seguros durante el desarrollo de la tormenta.

Evitar circular por calles o rutas cuando las condiciones sean adversas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejado de ventanas y puertas.

No sacar la basura y mantener despejados desagües y sumideros.

Si una persona se encuentra al aire libre, debe buscar refugio inmediatamente.

Desconectar los artefactos eléctricos y cortar el suministro si ingresa agua a la vivienda.

La principal preocupación estará puesta en los sectores donde las tormentas puedan concentrar lluvias abundantes en pocos minutos, fuertes ráfagas, granizo y una elevada frecuencia de descargas eléctricas.