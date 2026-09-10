El clima volverá a desmejorar este viernes 11 de septiembre en varias regiones de la Argentina. De acuerdo con el mapa de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y tormentas en distintos sectores del país, con focos que podrían presentar actividad eléctrica, ráfagas y precipitaciones intensas.

El fenómeno se concentrará principalmente en el norte y centro del territorio nacional, mientras que otras zonas tendrán lluvias aisladas y cielo mayormente cubierto.

Las 8 provincias que tendrán tormentas este viernes 11 de septiembre

Según el mapa del SMN, las tormentas y lluvias alcanzarán principalmente a Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe y Córdoba.

En varios puntos del norte argentino aparecen núcleos de tormenta con rayos y precipitaciones, mientras que hacia el centro del país también se observan áreas con lluvias durante las primeras horas del viernes.

La intensidad no será uniforme en toda la provincia: los fenómenos podrán presentarse de manera localizada y desplazarse durante el día.

El mapa del SMN muestra lluvias y tormentas este viernes 11 de septiembre en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. Freepik

Tormentas con actividad eléctrica y posibles ráfagas

El escenario más inestable estará asociado al desarrollo de tormentas que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. En los sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad también podrían registrarse lluvias abundantes en períodos cortos.

El SMN recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico, especialmente para quienes tengan actividades al aire libre o deban trasladarse durante los períodos de mayor inestabilidad.

Cómo seguirá el tiempo durante el viernes

El mal tiempo no se limitará a las primeras horas. El avance de las áreas de inestabilidad podrá generar nuevos chaparrones y tormentas durante el viernes, aunque con diferencias según cada región.

En el centro del país, el mapa también muestra sectores con precipitaciones, mientras que hacia el sur las condiciones serán más estables. Por eso, el panorama meteorológico será diferente entre provincias y podrá modificarse a lo largo de la jornada.