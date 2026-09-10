Se aproxima una tormenta tropical con descarga eléctrica, muro de nubes negras y fuertes ráfagas de viento: las zonas afectadas

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), correspondiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que se aproxima una tormenta negra. Se prevé que el fenómeno genere un periodo de hasta 72 horas con lluvias intensas, fuertes rachas de viento, tormentas eléctricas y posibles granizadas.

Para este jueves, el monzón mexicano y la presencia de inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México favorecerán lluvias intensas en zonas de Sonora, Chihuahua y Sinaloa. También se esperan precipitaciones muy fuertes en Baja California Sur y Durango, mientras que en Baja California podrían registrarse chubascos.

Se aproxima una tormenta tropical con descarga eléctrica, muro de nubes negras y fuertes ráfagas de viento: las zonas afectadas EFE

A estas condiciones se sumarán canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera.

Reporte del SMN en México

El desplazamiento de las ondas tropicales 37 y 38 sobre distintas regiones del país incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en el noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la Península de Yucatán.

En zonas del occidente y centro del territorio nacional existe además la posibilidad de caída de granizo. Al mismo tiempo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades de la Mesa del Norte, mientras que la onda de calor permanecerá activa en el noreste de Baja California, centro y sur de Sinaloa, centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

Pronóstico del clima para el viernes

Durante el viernes, el monzón mexicano afectará al noroeste del país, mientras que los canales de baja presión, las circulaciones ciclónicas y las vaguadas en niveles medios y altos mantendrán condiciones favorables para las precipitaciones.

El paso de la onda tropical 38 por el sureste, sur y occidente de México reforzará la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, en el noroeste, norte, oriente, sur y sureste del territorio, incluida la Península de Yucatán.

También podrían presentarse granizadas en regiones del occidente y centro del país, mientras que se pronostican lluvias puntuales intensas en sectores de:

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Michoacán

¿Cómo estará el clima el fin de semana?

Para el sábado, la llegada de la onda tropical 39 a la Península de Yucatán aumentará nuevamente la probabilidad de lluvias en esa región.

En el norte de México seguirá predominando el ambiente caluroso a muy caluroso. De hecho, la onda de calor afectará zonas del noreste de Baja California, el centro y sur de Sinaloa, el centro, sur y este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas.