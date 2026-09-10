Un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas afectará a diferentes zonas de Estados Unidos durante las próximas horas. Mientras el calor intenso comenzará a ceder en el centro, las proyecciones indican que para el Este del país las temperaturas subirán de forma marcada.

Los expertos advierten que este sistema favorecerá la formación de lluvias intensas, tormentas severas y posibles inundaciones repentinas, especialmente durante hoy jueves 10 y mañana viernes 11 de septiembre.

La ola de calor cederá en el centro de Estados Unidos y aparecerá en el Este

De acuerdo con lo indicado por los expertos de AccuWeather, una ola de calor afecta al centro-sur de Estados Unidos desde los últimos días de agosto. En Kansas City, Missouri las temperaturas promediaron desde el 29 de agosto 6,9° C por encima de lo normal.

No obstante, desde hoy un frente frío comenzará desde hoy jueves a bajar las temperaturas en esta zona.

El Este del país, por su parte, atravesará una tendencia opuesta con una gran suba de temperaturas y humedad.

Se esperan máximas de entre 26.7° y 32.2°, aunque el frío puede permanecer en la zona norte, como Nueva Inglaterra.

El Este del país llegará a los 32° C. Fuente: Shutterstock Marc Bruxelle

Luvias intensas con viento este jueves 10 y viernes 11 de septiembre

Con su paso, este frente provocará lluvias intensas y tormentas eléctricas severas, además de posibles inundaciones repentinas.

El viernes, las tormentas se concentrarán en el sureste del país y habrá un nuevo panorama para el fin de semana. El consejo es mantenerse entonces siempre alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que haya que conocer algún cambio importante.