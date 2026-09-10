Este jueves, el Gobierno nacional extendió por un año más el Contrato de Concesión de la línea de trenes de carga General Roca con la empresa Ferrosur Roca Sociedad Anónima, operada por la cementera Loma Negra.

Se trata de la línea de cargas que conecta Buenos Aires con el centro y sur bonaerense y continúa hasta Zapala, en Neuquén: clave para una posible futura conexión con Vaca Muerta.

La novedad se oficializó a través de la Resolución 1498/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Luis Caputo.

Esto responde a la estrategia del Ejecutivo de alinear el diseño contractual de la línea de carga Roca, hoy concesionada al sector privado, con los avances del proceso de privatización de Belgrano Cargas.

Aunque la Línea Roca es menos extensa que la del Belgrano Cargas, la red concesionada a Ferrosur Roca tiene como atractivo la conexión del área metropolitana de Buenos Aires con el puerto de Bahía Blanca y su llegada a la Patagonia .

Ese trazado podría ser, además, la base de los proyectos que buscan mejorar la conexión ferroviaria con Vaca Muerta , incluyendo una extensión hacia Añelo.

Extendieron el contrato con Ferrosur Roca: qué recorrido hace el tren

De acuerdo con lo establecido en la norma, la prórroga se extenderá hasta el 10 de septiembre de 2027, o bien hasta que se perfeccione el formato de contratación del sector privado para gestionar la red , alineado con los planes del Gobierno para el Belgrano Cargas.

Así, la operación continuará bajo un “carácter precario” y podrá ser revocada en cualquier momento por el Estado sin que ello otorgue derechos ni reclamos de indemnización por eventual revocación anticipada.

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 28: El Ministerio de Transporte rechazó oficialmente hoy el pedido de prórroga contractual efectuado por las empresas Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca, y dispuso que esos servicios quedarán bajo la órbita de la estatal Trenes Argentinos Cargas (TAC) una vez que finalicen las concesiones. Foto NAzzzz

Durante este período, Ferrosur Roca S.A. mantendrá la obligación de prestar el servicio, con exclusión del corredor Altamirano-Miramar y sus tramos urbanos, y cumplir las exigencias fijadas en el contrato.

La medida es prácticamente idéntica a la que se dispuso en septiembre del 2025 y a las que se vienen dando desde 2021, cuando el entonces Ministerio de Transporte decidió no renovar el contrato con la empresa, pero sí otorgar prórrogas hasta tanto se decidiera su reemplazo.

Cabe señalar que la naturaleza precaria de la extensión del contrato (original de 1992) prevé interrupciones sin previo aviso. Esto deja abierta la posibilidad de acceso a un nuevo esquema de explotación, incluso promediando la vigencia del contrato.

La privatización del Belgrano Cargas y las licitaciones de la red

La decisión apunta a ser un guiño a los avances del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A.

Recientemente, a través de la Resolución 1350/2026 del Palacio de Hacienda, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0004-LPU26 para la concesión de las vías e inmuebles de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza . Dicho proceso de licitación sirve como modelo concreto de pliegos y condiciones técnicas para orientar la estructuración definitiva del servicio en la Línea General Roca.

Por este motivo, el Artículo 2° de la resolución del Ministerio de Economía ratifica la continuidad de los actos de gestión dirigidos al “análisis, recopilación de datos y diseño” del nuevo esquema contractual de vinculación público-privada para la explotación de la línea férrea.

Todo el procedimiento se desarrolla en el marco de la emergencia pública en materia ferroviaria declarada mediante el Decreto 525/2024 y prorrogada por 24 meses adicionales a través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Transporte.

Cuándo se conocerán las ofertas por el Belgrano Cargas

En agosto, el Gobierno dio inicio a la concesión de las líneas que opera Belgrano Cargas y Logística y ya corren los días para la presentación de las ofertas de privados, que se conocerán el próximo 11 de noviembre.

Según el Gobierno, su objetivo con esto es “revolucionar” el transporte de cargas y multiplicar por cuatro su capacidad.

Las aspiraciones oficiales se centran en ampliar la capacidad de carga del servicio ferroviario. Mientras en Argentina el transporte de carga por ferrocarril es del 5% del total, estiman que con la realización de las obras obligatorias alcanzará entre el 20% y el 25%.