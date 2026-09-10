Las tormentas serán durante el jueves 10 y viernes 11.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Córdoba, para este jueves 10 de septiembre y que se mantendrá por, al menos, 48 horas en la parte oeste de la provincia.

Según el organismo, las zonas afectadas registrarán lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente fuertes y provocar precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo y ráfagas de viento.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Qué fenómenos se esperan

El SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque advirtió que esas cifras pueden ser superadas de manera puntual en algunos sectores.

El mayor riesgo estará vinculado con la intensidad de las lluvias en lapsos breves, que podrían generar anegamientos temporarios, dificultades para circular y acumulación de agua en calles y caminos .

El temporal se extenderá en gran parte d ela provincia de Córdoba.

También se esperan ráfagas fuertes y la posibilidad de caída de granizo, por lo que las condiciones podrían variar rápidamente durante el desarrollo de las tormentas.

Dónde será la tormenta

Las localidades que experimentarán la mayor parte de este fenómeno meteorológico son:

Juárez Celman

Zona baja de Río Cuarto

Punilla

Zona serrana de Calamuchita

Zona serrana de Río Cuarto

Zona serrana de Colón

Zona serrana de Ischilín

Zona serrana de Santa María

Zona serrana de Totoral

Zona baja de Calamuchita

Zona baja de Santa María

Oeste de Pocho

Oeste de San Alberto

Oeste de San Javier

Zona baja de Cruz del Eje

Zona baja de Minas

Zona baja de Colón

Zona baja de Totoral

Córdoba Capital

Recomendaciones del SMN por las tormentas

Ante este escenario, el organismo meteorológico recomienda: