Alerta por lluvias y tormentas para el oeste y sur de PBA, y el centro-este de La Pampa. Foto: ChatGPT.

El ingreso de un frente frío provocará un marcado descenso de las temperaturas y se combinará con un sistema de precipitaciones que avanzará sobre distintas regiones del país. Este martes 18 de agosto se esperan lluvias, chaparrones y tormentas, algunas localmente fuertes, principalmente en el Litoral, además de precipitaciones en Buenos Aires, Córdoba y varias provincias del norte.

El fenómeno puede dejar lo que se conoce como un “diluvio de agua helada”, debido a que las lluvias estarán acompañadas por el avance de aire frío, ráfagas de viento y un importante descenso térmico. El escenario más activo se concentrará durante la mañana en sectores de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

Tormentas fuertes en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos

El núcleo de mayor actividad se ubicará sobre el noreste de Santa Fe, el sur de Corrientes y el norte de Entre Ríos, donde el SMN pronostica lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes durante la mañana, acompañadas por ráfagas del sector sur.

En el noroeste y centro de Santa Fe se esperan chaparrones y tormentas aisladas, mientras que en el sur de la provincia habrá baja probabilidad de lluvias y tormentas durante la mañana.

En el sur de Entre Ríos también se esperan lluvias y tormentas aisladas durante la jornada, con viento del sudeste que luego rotará al sur. Las temperaturas máximas estarán entre los 10 y 13 °C.

Tormentas fuertes en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Foto: Foco Uy

Buenos Aires también tendrá lluvias

El avance del frente frío también alcanzará a Buenos Aires, donde se espera una jornada inestable, con probabilidad de precipitaciones y descenso de las temperaturas.

La combinación entre el ingreso de aire frío y la presencia de humedad favorecerá la formación de lluvias y chaparrones en distintos sectores de la provincia.

Chaco y Formosa, bajo condiciones inestables

En el oeste y centro de Chaco y Formosa se prevén lluvias y tormentas aisladas, con temperaturas máximas de entre 15 y 20 °C.

En el este de Formosa habrá tiempo inestable durante la mañana y luego baja probabilidad de lluvias aisladas. Además, se esperan vientos del sur con ráfagas.

En el este de Chaco y norte de Corrientes también se pronostican chaparrones y lluvias aisladas, acompañados por ráfagas de viento.

Chaco y Formosa, bajo condiciones inestables. Shutterstock / Composición Canva

Córdoba también tendrá precipitaciones

El frente frío también generará condiciones inestables en Córdoba, con probabilidad de lluvias aisladas. El descenso térmico será uno de los principales cambios respecto de las jornadas previas.

Lluvias en Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero

En el este de Jujuy y centro de Salta se espera cielo nublado o mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la mañana y algunas precipitaciones aisladas posteriormente.

En Tucumán, el pronóstico anticipa lluvias y nevadas aisladas durante la mañana, seguidas por una baja probabilidad de precipitaciones.

En Santiago del Estero, el noroeste y este de la provincia tendrán chaparrones y lluvias durante la mañana, mientras que en el sudoeste habrá baja probabilidad de precipitaciones aisladas.

Lluvias en Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

Misiones tendrá temperaturas más altas

En Misiones se espera nubosidad variable y condiciones inestables, aunque con temperaturas considerablemente más elevadas. Las máximas alcanzarán entre 25 y 30 °C en el norte y entre 20 y 25 °C en el sur.

De esta manera, el martes estará marcado por el avance del frente frío, que favorecerá un descenso térmico y, al combinarse con la humedad disponible, dará lugar a un día de lluvias y tormentas en varias provincias argentinas.