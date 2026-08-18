Se aproxima el diluvio del año: habrá 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento en Chubut.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por un cambio brusco en el tiempo en el sur de Argentina. El pronóstico señala la llegada de un fuerte sistema de tormentas por 24 horas en la provincia de Chubut.

Las condiciones meteorológicas traerán nieve, lluvias con granizo y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Las localidades serán golpeadas con una ola de frío polar de hasta -3°.

Llegan las lluvias y tormentas este jueves: cuáles serán las zonas afectadas

El jueves 20 estará marcado por el ingreso de fuertes tormentas a la provincia de Chubut .

Chubut: en las localidades cercanas a la Cordillera de los Andes se esperan hasta 0-3° y chubascos durante el jueves con ráfagas de viento.

Zonas: Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches.

Se aproxima el diluvio del año: habrá 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento en Chubut.

En qué otras provincias hay alerta por fuertes tormentas

Neuquén : las localidades afectadas serán Chapelco, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Se esperan lluvias con granizo y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y una mínima de 1°.

Río Negro: en las zonas cordilleranas las lluvias se darán desde el miércoles hasta el jueves. Se esperan temperaturas oscilantes entre los 2° y 12° con vientos inestables.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, según el pronóstico del SMN

El informe oficial del SMN anunció la vuelta del sol a Buenos Aires con un miércoles marcado por máximas de 15° y el cielo despejado.

El jueves mantendrá las mismas condiciones con máximas de 17° y mínimas de 6° con el sol a pleno. De cara al fin de semana, las temperaturas bajarán hasta los 4°, pero sin probabilidad de lluvias ni humedad.