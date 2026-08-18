Anunciaron dos feriados en diferentes regiones de la Provincia de Buenos Aires, por lo que miles de estudiantes no tendrán clases el próximo jueves 20 de agosto y el viernes 21 de agosto.

Se trata de aniversarios fundacionales y fiestas patronales propias de cada localidad. En dichas jornadas, las escuelas permanecerán cerradas en todos los niveles educativos.

¿Cuándo no habrá clases en la Provincia de Buenos Aires?

Según el calendario de feriados locales de la Provincia de Buenos Aires, el jueves 20 de agosto se conmemorará la fiesta patronal del partido Rivadavia y de la localidad Roberts (Lincoln).

En este marco, se declarará una jornada no laborable para el ámbito público y no se dictarán clases en ninguno de los niveles educativos. Mientras que en el sector privado dependerá de cada empleador.

Esto mismo se replicará el viernes 21 de agosto en el partido de Dolores, la cual celebra su aniversario fundacional y conmemorará 209 años desde que fue reconocida como el “Primer Pueblo Patrio”.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Paro universitario de cuatro días: cuándo no habrá clases

El paro universitario nacional comienza este martes 18 de agosto y se extenderá hasta el sábado 22, en una nueva medida de fuerza impulsada por gremios docentes y no docentes de universidades públicas.

La protesta reclama al Gobierno la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para los trabajadores del sector.

La medida tendrá impacto en el dictado de clases en las universidades nacionales de todo el país, aunque el nivel de adhesión dependerá de cada institución y cátedra. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la convocatoria fue respaldada por la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).