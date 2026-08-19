Un cambio brusco en las condiciones climáticas golpeará la provincia de Corrientes este miércoles 19 con lluvias históricas que acumularán hasta 39 milímetros de agua en un corto periodo de tiempo.

Se esperan vientos fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo que afecten el normal desarrollo de las actividades diarias al aire libre.

Cómo estará el clima en Corrientes con la llegada del temporal

Corrientes afrontará una jornada marcada por el mal tiempo, ya que se esperan 39 milímetros de agua acumulada. Si bien la mañana comenzará con algunos chubascos, a partir de las 17:00 se intensificarán y hasta las 20:00 caerán grandes cantidades de agua.

Además de las lluvias se espera la llegada de vientos inestables a lo largo de la jornada con mínimas de 11° y máximas de 14°. La combinación de estos factores climáticos podría dar paso a caída de granizo en algunas localidades.

Recomendaciones del SMN para el temporal:

Retirar objetos de patios y balcones para evitar que las ráfagas los afecten.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Permanecer alejado de postes y árboles.

Limpiar sumideros y drenajes para que el agua escurra.

Cómo seguirá el clima en Corrientes tras las tormentas

Tras el paso del temporal quedarán intensos vientos de hasta 46 kilómetros por hora durante la jornada del 20 y temperaturas de entre 9° y 17°.