El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 3 de septiembre que alcanza a un sector del norte de la provincia de Buenos Aires, parte del sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos.

La advertencia anticipa una jornada de marcada inestabilidad, con posibilidad de tormentas aisladas de variada intensidad y algunos episodios que podrían ser localmente fuertes.

Alerta amarilla: qué fenómenos se esperan

De acuerdo con el SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y caída localizada de granizo.

Además, se estiman acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual en determinados sectores.

La intensidad de los fenómenos puede variar incluso entre localidades cercanas. Por eso, el organismo recomienda mantenerse atento a las actualizaciones durante el período de vigencia de la alerta.

Las zonas afectadas por el temporal

El SMN indicó que las áreas que están bajo alerta meteorológica amarilla son:

Buenos Aires: Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro.

Santa Fe: Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

Entre Ríos: Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños puntuales, además de interrupciones momentáneas de las actividades habituales.

En las zonas alcanzadas por el aviso, las condiciones pueden deteriorarse rápidamente durante el desarrollo de las tormentas, especialmente por la combinación de precipitaciones intensas, ráfagas, actividad eléctrica y granizo.

Las recomendaciones del SMN ante las tormentas