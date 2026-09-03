Los conductores que acumulen infracciones de tránsito pueden sufrir una consecuencia que va mucho más allá de una multa económica. El Sistema de Scoring Nacional establece descuentos de puntos en la licencia de conducir y contempla la inhabilitación para manejar cuando el conductor llega a cero.

El mecanismo fue establecido por el Decreto 242/2022, que fijó una base inicial de 20 puntos para cada conductor. A medida que se cometen determinadas infracciones, se descuentan puntos y, cuando se pierde la totalidad del saldo, se activa una sanción que aumenta en caso de reincidencia.

Licencia de conducir: qué pasa cuando llegás a 0 puntos y cuánto tiempo pueden inhabilitarte

El sistema de scoring establece que todos los conductores comienzan con 20 puntos . Las infracciones contempladas por la normativa generan descuentos y, si la suma de las quitas lleva el saldo a cero, se aplica una inhabilitación de la licencia de conducir y una prohibición para circular.

La primera vez que una persona pierde los 20 puntos, queda inhabilitada durante 60 días. Si vuelve a llegar a cero, la segunda inhabilitación es de 120 días, mientras que la tercera alcanza los 180 días.

A partir de la cuarta pérdida total de puntos, el período de inhabilitación se duplica sucesivamente . Es decir, la sanción pasa a ser cada vez más extensa para quienes reinciden.

Exceso de velocidad: cuántos puntos pueden quitarte y cómo podés llegar a perder la licencia de conducir

El exceso de velocidad es una de las infracciones alcanzadas por el sistema nacional de scoring y, según la gravedad de la falta, puede implicar el descuento de hasta 10 puntos.

Por eso, el impacto no es el mismo para todos los conductores: quienes ya acumularon sanciones y tienen parte de sus 20 puntos iniciales descontados pueden quedar en una situación límite.

El Decreto 242/2022 establece las infracciones que generan descuentos y la cantidad de puntos que corresponde quitar en cada caso. Así, un conductor puede ir perdiendo puntos por distintas faltas y, si posteriormente comete una infracción grave por exceso de velocidad, el descuento puede hacer que se quede sin saldo disponible para conducir.

Licencia de conducir: el Decreto 242/2022 determina cuántos puntos se descuentan por cada infracción, qué ocurre cuando el conductor llega a 0 y cómo puede recuperar parte o la totalidad del puntaje. Sitio oficial del Gobierno de Argentina

Esto significa que una multa por exceso de velocidad no implica automáticamente la suspensión de la licencia de conducir. Sin embargo, si el conductor ya tenía descuentos acumulados, una nueva infracción que reste 10 puntos puede ser determinante: si con ese descuento llega a cero, queda alcanzado por la inhabilitación prevista por el sistema de scoring nacional.

¿Cómo recuperar los puntos de la licencia de conducir? El trámite que permite volver a tener hasta 20

Los conductores que todavía conservan puntos pueden acceder a cursos de seguridad vial para recuperar parcialmente el puntaje.

Cada curso aprobado permite recuperar hasta 4 puntos, aunque los cursos para conductores particulares pueden realizarse con una periodicidad de una vez cada dos años . En el caso de las licencias profesionales, la normativa contempla una periodicidad anual.

También existe un mecanismo de recuperación automática. Cuando un conductor tiene más de 0 puntos, pero menos de 20, puede recuperar el total de sus 20 puntos originales después de dos años, siempre que se cumplan las condiciones previstas y no haya alcanzado cero puntos durante ese período.